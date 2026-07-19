Era il segreto di Pulcinella del calciomercato dilettantistico, un nome che rimbalzava con insistenza da settimane e che vi avevamo ampiamente anticipato su queste pagine (leggi qui). Adesso, però, i dubbi lasciano spazio alle firme: Jorge Vargas è ufficialmente il nuovo allenatore della Vigor Lamezia per la prossima stagione di Serie D (Girone I).

Per la compagine biancoverde si tratta di un gradito ritorno. Il tecnico cileno, infatti, conosce bene l'ambiente lametino per aver già guidato la squadra nel 2021. La società ha scelto di affidare il nuovo corso a un profilo di spessore, capace di garantire carisma, solidità e una profonda conoscenza del calcio che conta.

Un curriculum internazionale

Classe 1976, nativo di Santiago del Cile, Vargas non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Il suo binomio con il calcio italiano è storico e radicato:

Da calciatore: ha collezionato oltre 200 presenze in Serie A vestendo le maglie di Reggina, Empoli e Livorno, oltre a essere stato per anni una colonna portante della Nazionale cilena.

Da allenatore ha già dimostrato il suo valore sulle panchine dei professionisti (ultima in ordine di tempo quella della Pro Patria) e vanta nel proprio bagaglio un'importante esperienza all'estero come collaboratore tecnico di un big come Roberto Donadoni. Con il ritorno di Vargas, la Vigor Lamezia lancia un segnale forte al girone I di Serie D, blindando la panchina con esperienza internazionale e rigore tattico per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.