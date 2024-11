A quattro gare dalla fine della regular season, il coach dei neroarancio è intervenuto per fare il punto della situazione in casa Reggio Calabria

Viola verso il rush finale. A quattro gare dal termine della regular season, i neroarancio sono ancora in lotta per i playoff. Sabato al PalaCalafiore arriverà Ragusa, in una gara che se vinta potrebbe anche sancire l'aritmetica salvezza di Balic e compagni.

Coach Bolignano è intervenuto sui canali ufficiali di Reggio Calabria, per fare un po' il punto della situazione in vista della sfida ai siciliani: «Credo sia importante fare il punto della situazione. Questa estate con la società abbiamo programmato una stagione che ci portasse a raggiungere l’obiettivo della salvezza diretta. Ad oggi questa squadra dimostra di essere una squadra viva e in salute, capace di lottare su ogni pallone in ogni occasione e di uscire sempre a testa alta sul parquet aldilà del risultato finale».

«Playoff sarebbero ciliegina»

«Vogliamo provare già questo sabato ad ottenere a tutti i costi la salvezza aritmetica - ha proseguito Bolignano - e perché no provare a ad aggiungere quella che per noi sarebbe la ciliegina sulla torta, ovvero il raggiungimento dei playoff. Credo che ci siano tutte le condizioni possibili per poterlo fare. Abbiamo una voglia matta di farlo, abbiamo voglia di regalare ai nostri tifosi un qualcosa in più. Noi ci crediamo, l’ho visto negli occhi dei miei giocatori, l’ho visto negli occhi del mio staff, l’ho visto negli occhi dei miei dirigenti. Vogliamo raggiungere un obiettivo importante, non preventivato. Ovvio che non dipenderà solo da noi, ma ce la metteremo tutta per provare a coronare questo sogno. Per farlo però abbiamo bisogno del vostro sostegno sabato alle 19:30 contro Ragusa al PalaCalafiore. Vogliamo e dobbiamo lottare insieme per raggiungere un grande risultato, quindi vi aspettiamo numerosi»