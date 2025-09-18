Con l’avvio della stagione 2025/26 prende ufficialmente il via l’attività agonistica regionale della Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Calabria. I campionati di Serie C e D, sia maschili che femminili, si confermano il cuore pulsante del movimento pallavolistico calabrese, coinvolgendo numerose società del territorio in un percorso sportivo che valorizza tradizione, impegno e crescita dei giovani talenti.

Dal prossimo 11 ottobre, le squadre scenderanno in campo animate dalla passione per la pallavolo e dalla volontà di rappresentare al meglio le proprie comunità, dando vita a una stagione che si preannuncia intensa e ricca di contenuti tecnici e sportivi. I calendari provvisori saranno disponibili sul portale Fipavonline a partire dal 19 settembre.

Serie C Maschile

L’inizio della regular season è previsto per l’11 e 12 ottobre 2025, con pause programmate per il 25/26 dicembre, 1 gennaio e 4/5 aprile. Le squadre al via saranno: Volo Virtus Lamezia, Us Acli Virtus M. Mancuso, Innova Volley, Pallavolo Milani, Corigliano Volley, Polisportiva Montalto, Volley San Francesco Paola, Olimpia Pallavolo 1978, Luck Volley RC, Asd 5fFrondi, Sportspecialist e Callipo Sport.

Serie D Maschile

Anche per la Serie D maschile, l’inizio della regular season è fissato per l’11-12 ottobre 2025, con le stesse pause della C. Partecipano: Pallavolo Crotone, St Sport, Asd Pepea, Volley S. Giovanni in Fiore, Donrusso Volley Club, Area Brutia Volley Team, Volley Academy, Polisportiva Acli Settecolli, Volley Bianco Bovalino, School Volley Taurianova, Filadelfia Cup e Volley Club Nicotera.

Serie C Femminile

La Serie C femminile prenderà il via l’11 e 12 ottobre, con pause identiche alle categorie maschili. Il girone A vedrà in campo: Pallavolo Crotone, Pallavolo Cutro, Pall. Stella Azzurra, Acsi Pink Lamezia, Sporting Magna Graecia, Scuola Volley V. Avolio, Pallavolo Rossano, Pallavolo Paola, Silan Volley, Nuova Pallavolo Bisignano e Volley Academy. Nel girone B: Next Atlas, Asd Pepea, Polisportiva Elio Sozzi, New Fides Volley Campo Calabro, Pallavolo Saverio Macheda, Volley Metauria, Pallavolo Jonica, Sportspecialist, Pgs O.S. Evergreen, Filadelfia Cup e Pallavolo Pizzo Lorenzo Bretti.

Serie D Femminile

Il via della Serie D femminile è fissato sempre per l’11-12 ottobre 2025. Nel girone A si affronteranno: Pallavolo Crotone, St Sport, Top Volley Lamezia Terme, Asd Olvi, Acli Volley Rogliano, Polisportiva Spes Praia, Volleyball Kermes, Volley Parenti e Cosenza Volley Club. Il girone B sarà composto da: Polisportiva Chiaravalle, Sicma Volley, Union Volley Soverato, Polisportiva Elio Sozzi, Virtus1962, Kaulon Volley, School Volley Taurianova, Del Core Volley Academy e Volley Club Nicotera.