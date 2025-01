Il movimento pallavolistico calabrese guarda con attenzione all’appuntamento della Raffaele, impegnata in Coppa Italia contro il Galatone. In pausa il torneo di Serie B con Tonno Callipo e Bisignano che rifiateranno, nel massimo campionato regionale saranno tanti gli scontri da non perdere

Sarà un weekend particolare per la pallavolo calabrese, in campo maschile per un po’ di tempo non ci sarà la contemporaneità tra Serie B e Serie C. Il torneo interregionale osserverà un turno di riposo, focalizzando le sue attenzioni sulla Coppa Italia, e riprenderà il suo cammino ai primi di febbraio, quando invece le compagini del torneo regionali saranno concentrate nella full immersion della Coppa Calabria.

Un calendario quanto meno bizzarro, quindi, che seguiremo settimana dopo settimana mentre l’attualità si concentra soprattutto sull’impegno della Raffaele Lamezia che domenica alle 18.30 sarà di scena contro la Green Volley Galatone. Non ci sarà tempo per respirare, il match di ritorno è già fissato per il prossimo mercoledì: al PalaSparti di Lamezia alle 20 si deciderà chi avrà l’acceso alle final four, entrando così tra le migliori quattro in Italia.

Tutta la Calabria pallavolistica farà il tifo per Lamezia, Tonno Callipo e Bisignano osserveranno invece un turno di riposo dopo lo spettacolare derby di domenica scorsa: i giallorossi hanno dimostrato di essere pimpanti sul piano tecnico, i cratensi curiosamente hanno perso nel girone d’andata solo le gare contro le compagini regionali.

In Serie C il 15° turno avrà quasi il sapore dello spartiacque: le squadre, dopo questa giornata di campionato, saranno impegnate in Coppa e ritorneranno a concentrarsi sul torneo solamente dal 1° marzo. Proprio per questo, ogni team vorrà lasciare almeno un buon ricordo e migliorare nettamente la propria classifica, con cinque gare previste per il sabato, una sfida di domenica e un match addirittura mercoledì. La capolista Taurianova aprirà la giornata contro Magna Grecia, impegno tutto sommato agevole per i reggini che potranno andare in pausa con ulteriori motivazioni, anche se coach Idone ha chiarito come i cali di concentrazione dovranno essere evitati anche all’interno dei singoli set.

La Spes Praia, distante due punti in classifica, sarà attesa invece dall’unico match del giorno in rosso sul palazzetto del Corigliano, in settimana il regista Magurno ha dichiarato come l’obiettivo conclamato del gruppo tirrenico sia la promozione in Serie B. Più… abbottonata è la Milani Rende nelle sue dichiarazioni, che avrà un facile incontro contro la Volo Virtus in casa, il divertimento non mancherà in Tonno Callipo-Crotone e in Paola-Area Brutia, mentre Palmi-Montalto è uno scontro diretto pesantissimo per la salvezza. Posticipo di mercoledì per Catanzaro-Arpaia Lamezia.