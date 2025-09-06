Le ragazze azzurre vincono una vera e propria battaglia contro le rivali verdeoro e ora affronteranno in finale la Turchia di Santarelli

Impresa dell’Italvolley di Julio Velasco nei Mondiali in corso a Bangkok. Le favolose pallavoliste azzurre vincono in rimonta contro il Brasile di Ze Roberto.

Una vera e propria battaglia per le atlete azzurre che hanno vinto al quinto set (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) e affronteranno domani per il titolo mondiale la Turchia. Le ragazze guidate dall’italiano Daniele Santarelli hanno battuto il Giappone in quattro set (16-26, 25-17, 25-18, 27-25).