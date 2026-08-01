La Sila si conferma punto di riferimento del volley giovanile azzurro. Prosegue a Camigliatello Silano lo stage della Nazionale italiana Under 17 maschile, impegnata nella preparazione ai Campionati del Mondo di categoria in programma a Doha, in Qatar, dal 19 al 29 agosto.

Gli azzurrini, in ritiro sull’altopiano calabrese dal 26 luglio, resteranno in Sila fino al 4 agosto. Nel programma della preparazione è inserito anche un test internazionale di prestigio: lunedì 3 agosto, alle 18, il Pala Giordanello di Camigliatello Silano ospiterà l’allenamento congiunto tra Italia e Polonia Under 17.

Un confronto che consentirà allo staff tecnico di valutare condizione e progressi del gruppo a poco più di due settimane dall’inizio della rassegna iridata. La giornata sarà caratterizzata anche da un momento dedicato alla formazione. Prima dell’allenamento congiunto è infatti previsto un corso rivolto agli allenatori di ogni ordine e grado, diretto da Vincenzo Fanizza, direttore tecnico delle Nazionali giovanili maschili.

L’appuntamento rientra nel progetto “Calabria International Volleyball Experience 2026”, coordinato dal Comitato regionale della Fipav Calabria con l’obiettivo di consolidare il territorio come polo di riferimento per il volley nazionale e internazionale, coniugando l’attività sportiva con la promozione turistica e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche della regione.

Sono 18 gli atleti convocati per lo stage silano: Andrea Baiardi (Volley Club Cesena); Riccardo Bergognoni, Samuele Filippi e Leandro Roberto Garilli (Diavoli Rosa); Riccardo Bovo (Volley Treviso); Gianmarco Cravea (Colombo Volley Genova); Stefano Fantoni e Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Federico Guiotto (Trentino Volley); Mattia Alexi Maiocchi, Michele Mangini, Samuele Monti, Andrea Rizzo, Samuele Storini e Niccolò Strada (Volley Milano); Luka Stankovic e Matteo Talevi (Volley Lube); Giorgio Tamagnini (Sir Safety Perugia).

A guidare gli azzurrini durante lo stage è il primo allenatore Francesco Conci, affiancato da Berardino Viggiano. Completano lo staff gli scoutman Luca Di Pietro e Luca Palazzetti, il preparatore atletico Giuseppe Brogneri, il fisioterapista Enrico Tombari, il medico Simone Crotta e il team manager Simone Necci.

Il test con la Polonia rappresenterà uno degli ultimi appuntamenti della permanenza in Calabria. Il 4 agosto si chiuderà infatti lo stage sulla Sila e per l’Italia Under 17 entrerà nel vivo il conto alla rovescia verso il Mondiale di Doha.