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Calabria, è allarme spopolamento

Un altro allarme preoccupa la nostra regione, quello dello spopolamento. Entro il 2080 il Meridione potrebbe perdere milioni di abitanti, ma il nuovo rapporto “Sud Vivo” spiega che non è tutto perduto.

6 novembre, 2026
Tag
spopolamento
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Voto di scambio, i 33 secondi che scagionano Stasi

6 novembre 2026
Ore 12:38
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6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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5 novembre 2026
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5 novembre 2026
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5 novembre 2026
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3 novembre 2026
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2 novembre 2026
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