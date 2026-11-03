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24 ORE ALL NEWS

Cronaca

Movida violenta a Siderno adottati sette provvedimenti di Daspo Urbano dopo una rissa culminata in un accoltellamento

3 novembre, 2026
Il blitz

Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia: 644 arresti in tutta Italia, 69 sono minorenni

Controllati oltre 236mila giovani. Quasi 1700 quelli denunciati. Sequestrate armi e droga. Monitorati 1115 profili social. Riflettori accesi in Lombardia per i gravi episodi registrati nelle manifestazioni
Criminalità giovanile,\u00A0maxi operazione della Polizia: 644 arresti in tutta Italia, 69 sono minorenni\n
I soldi dei clan

La ’ndrangheta che guarda a Oriente, i milioni “spinti” dai broker cinesi e le minacce: «Zheng, ti faccio ammazzare!»

Dalle consegne di contanti a Pero ai trasferimenti in Usdt verso l'Asia: due procacciatori di affari avrebbero alimentato il circuito con clienti e liquidità. Le intercettazioni raccontano screzi, fatture false e una presunta mazzetta a un finanziere
Pablo Petrasso
La ’ndrangheta che guarda a Oriente, i milioni “spinti” dai broker cinesi e le minacce: «Zheng, ti faccio ammazzare!»\n
LA SENTENZA

Dissesto di Belvedere, la Corte dei Conti conferma la responsabilità di sei ex amministratori

La sentenza 322/2026 prevede quasi 80mila euro di sanzioni da versare al Comune. L'ex sindaco Enrico Granata dovrà pagarne 47.438 euro. Tra i destinatari anche gli ex assessori Vincenzo Spinelli, Vincenzo Cristofaro, Carlo Cesareo, Mario D'Aprile e l'attuale vicesindaca Francesca Impieri, che dai suoi canali social annuncia appello
Francesca Lagatta
Dissesto di Belvedere, la Corte dei Conti conferma la responsabilità di sei ex amministratori\n
Seduta attesa

Tensioni in Procura a Paola, il caso Fiordalisi al Plenum del Csm: si sceglie tra archiviazione e trasferimento del magistrato

La prima commissione divisa a metà sulle sorti del procuratore capo. Al vaglio del Consiglio superiore della magistratura le contestazioni sulla gestione dell'ufficio, la frattura con i sostituti e i rapporti con la Dda di Catanzaro. Il caso delle telecamere installate (e mai accese) dopo la riapertura dell’inchiesta Losardo
Alessia Truzzolillo
Tensioni in Procura a Paola, il caso Fiordalisi al Plenum del Csm: si sceglie tra archiviazione e trasferimento del magistrato\n

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Sanità

Nicotera: guardia medica chiusa, lo sfogo del sindaco

2 novembre 2026
Ore 19:30
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Politica

Cosenza, Franz Caruso vuole la fedeltà dei partiti

2 novembre 2026
Ore 19:30
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Società

Laghi di Sibari, la scelta di restare aperti d'inverno

2 novembre 2026
Ore 19:30
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Politica

Fioroni in Calabria: «Democrazia in terapia intensiva»

1 novembre 2026
Ore 12:30
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Società

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2 novembre 2026
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1 novembre 2026
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Nicotera: guardia medica chiusa, lo sfogo del sindaco

2 novembre 2026
Ore 19:30
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Politica

Cosenza, Franz Caruso vuole la fedeltà dei partiti

2 novembre 2026
Ore 19:30
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Società

Laghi di Sibari, la scelta di restare aperti d'inverno

2 novembre 2026
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Politica

Fioroni in Calabria: «Democrazia in terapia intensiva»

1 novembre 2026
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Sanità

Nicotera: guardia medica chiusa, lo sfogo del sindaco

2 novembre 2026
Ore 19:30
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Politica

Cosenza, Franz Caruso vuole la fedeltà dei partiti

2 novembre 2026
Ore 19:30
Cosenza, Franz Caruso vuole la fedeltà dei partiti
Inchiesta Ginestra

Stasi ai domiciliari, depositato un ricorso al Riesame: memoria con tutti gli atti dell’amministrazione contro la ‘ndrangheta

A rendere noto le scelte intraprese dalla difesa, gli avvocati all’indomani dell’interrogatorio di garanzia tenuto a Catanzaro davanti al gip. Da mercoledì il sindaco è ai domiciliari 
Luana Costa
3 novembre 2026
Ore 09:32
Stasi ai domiciliari, depositato un ricorso al Riesame: memoria con tutti gli atti dell’amministrazione contro la ‘ndrangheta\n
Corsa contro il tempo

Volo d’urgenza dell’Aeronautica da Lamezia a Ciampino, trasferito un 64enne ricoverato a Cosenza

L’uomo è stato imbarcato assieme a un medico e a un infermiere e dopo l’atterraggio trasportato al Policlinico Umberto I di Roma
Redazione Cronaca
3 novembre 2026
Ore 09:19
Volo d’urgenza dell’Aeronautica\u00A0da Lamezia a Ciampino, trasferito un 64enne ricoverato a Cosenza\n
La perquisizione

In auto con 5 chili di cocaina destinata allo spaccio, arrestato un uomo a Crotone

Il ritrovamento durante un ordinario controllo alla circolazione stradale. I militari si sono insospettiti per l'atteggiamento ingiustificatamente nervoso del conducente, che è stato portato in carcere
Redazione Cronaca
3 novembre 2026
Ore 08:47
In auto con 5 chili di cocaina destinata allo spaccio, arrestato un uomo a Crotone\n
La paralisi

Traffico in tilt a Reggio, doppio incidente nei pressi della galleria di Spirito Santo e lunghe code agli svincoli

File interminabili ad ogni accesso stanno rallentando l’ingresso in città. Traffico paralizzato
3 novembre 2026
Ore 08:14
Traffico in tilt a Reggio, doppio incidente nei pressi della galleria di Spirito Santo e lunghe code agli\u00A0svincoli\n
Disagio Giovanile

Ascolto, prevenzione e vicinanza, quando ai giovani serve un collante tra famiglie e istituzioni

Tra fatti di cronaca, rabbia e solitudine dei ragazzi, emerge l'urgenza pedagogica di dare voce e ascolto ai giovani, ma da un anno la Regione Calabria è priva del Garante per l'Infanzia
Elisa Barresi
3 novembre 2026
Ore 05:30
Ascolto, prevenzione e vicinanza, quando ai giovani serve un collante tra famiglie e istituzioni\n
Buco nella sicurezza

Attacco hacker ai supermercati in Sicilia, freezer manomessi e alimenti a rischio: vertice con gli 007 a Palazzo Chigi

Almeno quattro punti vendita Coop, tre a Catania e uno a Palermo, colpiti nella notte. Alterati i parametri dei sistemi di refrigerazione, con conseguenze sulla conservazione dei prodotti. Indagano Polizia postale e Agenzia per la cybersicurezza
Redazione Cronaca
2 novembre 2026
Ore 19:54
Attacco hacker ai supermercati in Sicilia, freezer manomessi e alimenti a rischio: vertice con gli 007 a Palazzo Chigi\n
ENNESIMO SINISTRO

Belvedere Marittimo, scontro tra due auto sulla SS 18: violento impatto a Santa Litterata

Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, soccorse dai sanitari del 118. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro, mentre si riaccende l'attenzione sulla sicurezza lungo uno dei tratti più trafficati della viabilità cittadina
Francesca Lagatta
2 novembre 2026
Ore 19:13
Belvedere Marittimo, scontro tra due auto sulla SS 18: violento impatto a Santa Litterata\n
Cerimonie nel mirino

’Ndrangheta, tra matrimoni di gala e "buste" milionarie la diplomazia mafiosa si fa (anche) nelle sale ricevimenti

Dalla festa per le nozze a Torretta di Crucoli ai battesimi sfarzosi a Mandatoriccio: come le cosche di Cirò, Rossano e Papanice usavano le cerimonie religiose per scambiarsi mazzette e concordare imbasciate segrete. I regali in denaro, le polemiche sugli inviti e le riunioni riservate
Pablo Petrasso
2 novembre 2026
Ore 18:34
’Ndrangheta, tra matrimoni di gala e \"buste\" milionarie\u00A0la diplomazia mafiosa si fa (anche) nelle sale ricevimenti\n
La tragedia

Muore in ospedale a Catanzaro l’anziano caduto mentre potava un albero a Ricadi

Stava eseguendo dei lavori nel suo terreno quando è precipitato al suolo. Era stato soccorso dai Vigilid el fuoco e trasferito in elisoccorso all’ospedale Pugliese
G.B.
2 novembre 2026
Ore 18:32
Muore in ospedale a Catanzaro l’anziano caduto mentre potava un albero a Ricadi\n
Operazione Ginestra

Le rapine e le pressioni: il percorso di Cufone nelle carte dell’inchiesta su Corigliano Rossano

Le indagini sul gruppo di Francesco Le Pera e le dichiarazioni del giovane coriglianese ritrattate il giorno prima della morte in carcere. Il quadro dei capi 16 e 17
Antonio Alizzi
2 novembre 2026
Ore 17:30
Le rapine e le pressioni: il percorso di Cufone nelle carte dell’inchiesta su Corigliano Rossano\n
In tribunale

Inchiestra Ginestra, Stasi risponde alle domande del gip: «Ha chiarito tanti aspetti anche con atti amministrativi, ora aspettiamo»

Il sindaco di Corigliano-Rossano ha risposto alle domande del giudice. Il legale Mitidieri punta sugli atti amministrativi e annuncia una memoria ricca di documenti per sostenere la richiesta di revoca della misura cautelare
Luana Costa
2 novembre 2026
Ore 14:30
Inchiestra Ginestra, Stasi risponde alle domande del gip:\u00A0«Ha chiarito tanti aspetti anche con atti amministrativi, ora aspettiamo»\n
Voto di scambio politico-mafioso

Operazione Ginestra, Stasi risponde al gip e presenta una memoria difensiva: chiesta la revoca dei domiciliari

Concluso l'interrogatorio di garanzia del sindaco sospeso di Corigliano-Rossano. La difesa ha depositato documentazione amministrativa e un'istanza di revoca della misura cautelare. Decisione attesa nei prossimi giorni
Matteo Lauria
2 novembre 2026
Ore 14:16
Operazione Ginestra, Stasi risponde al gip e presenta una memoria difensiva: chiesta la revoca dei domiciliari\n
L’interrogatorio

Inchiesta Ginestra, Stasi contesta le accuse con una memoria difensiva: chiesta la revoca dei domiciliari

Concluso l'interrogatorio di garanzia del sindaco sospeso di Corigliano-Rossano che ha risposto alle domande del gip. La difesa ha depositato documentazione amministrativa e un'istanza di revoca della misura cautelare. Decisione attesa nei prossimi giorni
Matteo Lauria
2 novembre 2026
Ore 14:16
Inchiesta Ginestra, Stasi contesta le accuse con una memoria difensiva: chiesta la revoca dei domiciliari\n
Operazione “Costa Pulita”

‘Ndrangheta, motivazione scritta a penna ed illeggibile: la Cassazione accoglie il ricorso di un condannato di Parghelia

Il detenuto si era rivolto al Magistrato di Sorveglianza reclamando uno sconto di pena per via del sovraffollamento del carcere. È stato riconosciuto in via definitiva come appartenente al clan Il Grande
Giuseppe Baglivo
2 novembre 2026
Ore 14:07
‘Ndrangheta,\u00A0motivazione scritta a penna ed illeggibile:\u00A0la Cassazione accoglie il ricorso di un condannato di Parghelia\n
Maltempo Grecanica

Bagaladi, il maltempo mette ancora a rischio la SP3: detriti e smottamenti sulla strada che collega le frazioni montane

Dopo le piogge della notte, il Comune segnala nuove criticità sulla provinciale. Appello alla prudenza per gli automobilisti
Si.Ca.
2 novembre 2026
Ore 13:37
Bagaladi, il maltempo mette ancora a rischio la SP3: detriti e smottamenti sulla strada che collega le frazioni montane\n
L’interrogatorio

Inchiesta Ginestra, anche Piero Lucisano risponde al gip, chiesta la revoca dei domiciliari

Il consigliere comunale dimissionario di Corigliano-Rossano, difeso dall'avvocato Aldo Zagarese, ha risposto alle domande del giudice. Il legale ha già presentato richiesta di revoca della misura cautelare
Matteo Lauria
2 novembre 2026
Ore 13:36
Inchiesta Ginestra, anche Piero Lucisano risponde al gip, chiesta la revoca dei domiciliari\n
Che spavento

Maltempo, tragedia sfiorata a Crotone: un tetto cade sulla strada, nessun ferito

Paura vicino alla sede della Provincia, la copertura ha danneggiato auto e case adiacenti: il crollo ha provocato un forte boato
Redazione Cronaca
2 novembre 2026
Ore 13:26
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Sfida pericolosa

Mangia una molletta di metallo, 12enne in ospedale a Cosenza: il gesto estremo forse legato a una challenge

I sanitari dell’Annunziata sono riusciti ad estrarre l’oggetto dall’esofago, scongiurando il rischio di dover sottoporre il ragazzo a intervento chirurgico 
Salvatore Bruno
2 novembre 2026
Ore 13:15
Mangia una molletta di metallo, 12enne in ospedale a Cosenza: il gesto estremo forse legato a una challenge
Interrogatori

Inchiesta Ginestra: Vincenzo Curia respinge le accuse, anche Stasi pronto a rispondere al gip

Il sindaco sospeso di Corigliano-Rossano è entrato nell'ufficio del giudice per l'interrogatorio di garanzia. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di voto di scambio politico-mafioso
Matteo Lauria
2 novembre 2026
Ore 13:02
Inchiesta Ginestra: Vincenzo Curia respinge le accuse, anche Stasi pronto a rispondere al gip\n
Tra crisi e ricordi

Il 2 novembre al cimitero di Vibo: «I fiori costano il 40% in più». E c’è chi se la prende con il Governo: «Dove sono i bonus promessi?»

VIDEO | Nonostante la pioggia in tanti hanno raggiunto il cimitero cittadino per la tradizionale commemorazione dei defunti. Ma anche in questo frangente l’aumento dei prezzi si fa sentire: «I crisantemi sono passati da 1 a 2 euro». Molti i pensionati in difficoltà: «Mi sono potuto permettere solo tre rose e le ho pagate 10 euro»
Cristina Iannuzzi
2 novembre 2026
Ore 12:48
Il 2 novembre al cimitero di Vibo: «I fiori costano il 40% in più». E c’è chi se la prende con il Governo: «Dove sono i bonus promessi?»\n
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«Mi sfotteva per l'accento calabrese e l’ho colpito»: Aldo Marra ucciso a coltellate da Cristian Maffia a Cantù