Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia: 644 arresti in tutta Italia, 69 sono minorenni

Controllati oltre 236mila giovani. Quasi 1700 quelli denunciati. Sequestrate armi e droga. Monitorati 1115 profili social. Riflettori accesi in Lombardia per i gravi episodi registrati nelle manifestazioni
Dalle consegne di contanti a Pero ai trasferimenti in Usdt verso l'Asia: due procacciatori di affari avrebbero alimentato il circuito con clienti e liquidità. Le intercettazioni raccontano screzi, fatture false e una presunta mazzetta a un finanziere
La sentenza 322/2026 prevede quasi 80mila euro di sanzioni da versare al Comune. L'ex sindaco Enrico Granata dovrà pagarne 47.438 euro. Tra i destinatari anche gli ex assessori Vincenzo Spinelli, Vincenzo Cristofaro, Carlo Cesareo, Mario D'Aprile e l'attuale vicesindaca Francesca Impieri, che dai suoi canali social annuncia appello
La prima commissione divisa a metà sulle sorti del procuratore capo. Al vaglio del Consiglio superiore della magistratura le contestazioni sulla gestione dell'ufficio, la frattura con i sostituti e i rapporti con la Dda di Catanzaro. Il caso delle telecamere installate (e mai accese) dopo la riapertura dell’inchiesta Losardo
Il ritrovamento durante un ordinario controllo alla circolazione stradale. I militari si sono insospettiti per l'atteggiamento ingiustificatamente nervoso del conducente, che è stato portato in carcere
Almeno quattro punti vendita Coop, tre a Catania e uno a Palermo, colpiti nella notte. Alterati i parametri dei sistemi di refrigerazione, con conseguenze sulla conservazione dei prodotti. Indagano Polizia postale e Agenzia per la cybersicurezza
Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, soccorse dai sanitari del 118. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro, mentre si riaccende l'attenzione sulla sicurezza lungo uno dei tratti più trafficati della viabilità cittadina
Dalla festa per le nozze a Torretta di Crucoli ai battesimi sfarzosi a Mandatoriccio: come le cosche di Cirò, Rossano e Papanice usavano le cerimonie religiose per scambiarsi mazzette e concordare imbasciate segrete. I regali in denaro, le polemiche sugli inviti e le riunioni riservate
Il sindaco di Corigliano-Rossano ha risposto alle domande del giudice. Il legale Mitidieri punta sugli atti amministrativi e annuncia una memoria ricca di documenti per sostenere la richiesta di revoca della misura cautelare
Concluso l'interrogatorio di garanzia del sindaco sospeso di Corigliano-Rossano. La difesa ha depositato documentazione amministrativa e un'istanza di revoca della misura cautelare. Decisione attesa nei prossimi giorni
Concluso l'interrogatorio di garanzia del sindaco sospeso di Corigliano-Rossano che ha risposto alle domande del gip. La difesa ha depositato documentazione amministrativa e un'istanza di revoca della misura cautelare. Decisione attesa nei prossimi giorni
Il detenuto si era rivolto al Magistrato di Sorveglianza reclamando uno sconto di pena per via del sovraffollamento del carcere. È stato riconosciuto in via definitiva come appartenente al clan Il Grande
Il consigliere comunale dimissionario di Corigliano-Rossano, difeso dall'avvocato Aldo Zagarese, ha risposto alle domande del giudice. Il legale ha già presentato richiesta di revoca della misura cautelare
VIDEO | Nonostante la pioggia in tanti hanno raggiunto il cimitero cittadino per la tradizionale commemorazione dei defunti. Ma anche in questo frangente l’aumento dei prezzi si fa sentire: «I crisantemi sono passati da 1 a 2 euro». Molti i pensionati in difficoltà: «Mi sono potuto permettere solo tre rose e le ho pagate 10 euro»