Cavallo cade per 30 metri in un dirupo: il salvataggio in elicottero

I vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia sono intervenuti nella giornata di oggi 17 marzo nelle campagne di Zambrone per recuperare un cavallo. L'equino, non accorgendosi di un dirupo, è precipitato per oltre 30 metri rimanendo ferito.

Per poterlo trarre in salvo si è reso necessario l'impiego dell'elicottero Drago 146 in forza all'elinucleo Vigilfuoco di Catania, dotato di gancio baricentrico. Grazie all'intervento di un veterinario il cavallo è stato anestetizzato e dopo essere stato imbracato è stato sollevato e portato in prossimità in salvo, nei pressi di una strada.