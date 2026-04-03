Maltempo, frane e smottamenti nel Reggino e nel Cosentino

Cronaca

Disagi alla circolazione in Calabria a causa del maltempo che, dalle prime ore di questa mattina, ha provocato smottamenti e colate di fango lungo diverse arterie stradali. Il personale di Anas è impegnato senza sosta nelle operazioni di messa in sicurezza, in particolare nelle province di Reggio Calabria e Cosenza.

Le criticità maggiori si registrano lungo la SS 18 “Tirrena Inferiore”, dove tra Bagnara e Scilla si sono verificati smottamenti con caduta massi sulla carreggiata. Il tratto interessato, compreso tra il km 500,100 e il km 500,200, risulta attualmente chiuso al traffico.

Ulteriori disagi riguardano la SS 184 “Delle Gambarie”, nel territorio di Sant’Alessio d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, e la SS 531 “Di Cropalati”, in provincia di Cosenza, entrambe temporaneamente interdette alla circolazione a causa di colate di fango e presenza di rami sulla carreggiata.

«Sono in corso gli interventi da parte del personale Anas e delle ditte incaricate per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza dei tratti interessati», si legge nella comunicazione diffusa. «L’obiettivo è ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile».