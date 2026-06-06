Depositi costieri a Vibo Marina: «Prima la sicurezza»

Cronaca

I serbatoi di Meridionali Petroli a Vibo Marina non raccolgono un dissenso unanime. Ma non mancano i vibonesi che vedono in quell'impianto industriale soprattutto lavoro e sviluppo economico. La questione è tornata nuovamente alla ribalta con l'imminente approvazione del piano di sicurezza esterno che prevede la realizzazione di una corsia riservata di emergenza in via Vespucci, lungo il perimetro dell'impianto. La principale conseguenza sarà l'eliminazione delle aree di sposta utilizzate soprattutto in esatte per accedere alla spiaggia libera: una questione che ha portato in piazza giovedì sera numerosi cittadini e associazioni che hanno protestato contro la permanenza dei serbatoio a Vibo Marina, chiedendo a gran voce la loro delocalizzazione nell'area industriale di Porto Salvo.