Maxi operazione della Dda reggina: 35 arresti

Maxi operazione antimafia contro un'organizzazione ritenuta al vertice di un vasto traffico internazionale di cocaina. Dalle prime ore di questa mattina oltre duecento carabinieri hanno eseguito trentacinque misure cautelari in diverse regioni d'Italia, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Al centro dell'inchiesta, secondo l'accusa, un'associazione legata alla cosca Alvaro di Sinopoli, con traffici che avrebbero interessato anche il porto di Gioia Tauro
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.