Emergenza incendi, attacco al Pollino e alla Sibaritide
L'emergenza incendi continua senza tregua a torturare il Pollino e, nelle ultime ore, anche nella Sibaritide.. A Cassano attimi di panico a San Nicola con le fiamme che hanno labito le abitazioni. Sopralluogo del direttore della Protezione Civile regionale Domenico Costarella.
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.