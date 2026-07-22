Il Canadair salva il distributore sull'A2: i lanci fermano il fuoco a Frascineto
Le immagini dell'intervento decisivo del Canadair sull'incendio che ha raggiunto l'area di servizio di Frascineto. Il velivolo arresta l'avanzata delle fiamme e mette in sicurezza il distributore di benzina prima che potesse esplodere
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.