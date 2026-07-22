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Cronaca

Il Canadair salva il distributore sull'A2: i lanci fermano il fuoco a Frascineto

Le immagini dell'intervento decisivo del Canadair sull'incendio che ha raggiunto l'area di servizio di Frascineto. Il velivolo arresta l'avanzata delle fiamme e mette in sicurezza il distributore di benzina prima che potesse esplodere

22 luglio, 2026
Tag
frascineto · incendi calabria
Società

Più sicuri in spiaggia a Falerna con le unità cinofile

18 luglio 2026
Ore 11:42
Più sicuri in spiaggia a Falerna con le unità cinofile
Cronaca

Dentro i Canadair in volo: così si combattono dall'alto gli incendi in Calabria

22 luglio 2026
Ore 14:31
Dentro i Canadair in volo: così si combattono dall'alto gli incendi in Calabria
Cronaca

Emergenza incendi, attacco al Pollino e alla Sibaritide

22 luglio 2026
Ore 12:03
Emergenza incendi, attacco al Pollino e alla Sibaritide
Cronaca

Maxi operazione della Dda reggina: 35 arresti

22 luglio 2026
Ore 11:57
Maxi operazione della Dda reggina: 35 arresti
Cronaca

Narcotraffico tra Sicilia e Malta, arresti anche in Calabria

22 luglio 2026
Ore 05:28
Narcotraffico tra Sicilia e Malta, arresti anche in Calabria
Cronaca

Incendi sul Pollino, Laghi: «Prevenzione inadeguata»

21 luglio 2026
Ore 08:30
Incendi sul Pollino, Laghi: «Prevenzione inadeguata»
Cronaca

Emergenza incendi, a Lamezia cittadini pompieri

20 luglio 2026
Ore 19:00
Emergenza incendi, a Lamezia cittadini pompieri
Cronaca

Incendio in un'autodemolizione a Crotone

20 luglio 2026
Ore 16:36
Incendio in un'autodemolizione a Crotone
Cronaca

Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia

Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe. 

20 luglio 2026
Ore 11:23
Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia
Cronaca

Incendio a Copanello: paura per i villaggi turistici

18 luglio 2026
Ore 18:35
Incendio a Copanello: paura per i villaggi turistici
Cronaca

Incendi boschivi, giornata "bollente" per i Vigili del fuoco

18 luglio 2026
Ore 17:13
Incendi boschivi, giornata \"bollente\" per i Vigili del fuoco
Cronaca

Aspromonte, scoperto un laboratorio della cocaina in un rudere

18 luglio 2026
Ore 05:16
Aspromonte, scoperto un laboratorio della cocaina in un rudere
Cronaca

Tribunale Catanzaro, Giuseppe Spadaro nuovo presidente

15 luglio 2026
Ore 18:48
Tribunale Catanzaro, Giuseppe Spadaro nuovo presidente
Cronaca

Reggio Calabria, la 'ndrangheta che soffoca e controlla

15 luglio 2026
Ore 11:56
Reggio Calabria, la 'ndrangheta che soffoca e controlla
Cronaca

Cosenza, meno di un anno al voto per le amministrative

15 luglio 2026
Ore 11:55
Cosenza, meno di un anno al voto per le amministrative
Cronaca

Incendio a Praia: monte devastato e santuario chiuso

15 luglio 2026
Ore 11:53
Incendio a Praia: monte devastato e santuario chiuso
Cronaca

Reggio, duro colpo alle cosche egemoni sul territorio

14 luglio 2026
Ore 16:18
Reggio, duro colpo alle cosche egemoni sul territorio
Cronaca

Paola, 15enne beve sorso d'acqua e si sente male

14 luglio 2026
Ore 12:00
Paola, 15enne beve sorso d'acqua e si sente male
Cronaca

Blitz anti 'Ndrangheta a Reggio Calabria, 79 misure cautelari

14 luglio 2026
Ore 11:40
Blitz anti 'Ndrangheta a Reggio Calabria, 79 misure cautelari
Cronaca

'Ndrangheta, 79 arresti a Reggio Calabria

14 luglio 2026
Ore 05:14
'Ndrangheta, 79 arresti a Reggio Calabria
Cronaca

Marcellinara, auto abbandonata e data alle fiamme

13 luglio 2026
Ore 12:00
Marcellinara, auto abbandonata e data alle fiamme

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