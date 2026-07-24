Strada dissestata, rimpallo di competenze

Siamo stati nei pressi dello svincolo autostradale di Tarsia, lungo la media Valle del Crati nel cosentino, dove cittadini e imprenditori denunciano le condizioni dissestate di un tratto viario del quale gli enti interessati non riescono a definire la proprietà e quindi la competenza
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.