Clostridium: cos'è e come si trasmette

Dopo la morte del piccolo Alessio Pio per il focolaio nell'asilo nido di Tropea cresce l’attenzione sul batterio che potrebbe essere stato fatale. Vediamo da vicino cos’è e come si trasmette il Clostridium difficile
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.