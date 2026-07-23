Narcotraffico e cosca Alvaro, 35 arresti

Maxioperazione dei carabinieri questa notte ha portato all’arresto di 35 persone. Ricostruito dalla Dda di Reggio Calabria un traffico di oltre 300 chili di droga dal Sudamerica, con base tra Sinopoli e Sant’Eufemia e ramificazioni nel porto di Gioia Tauro.
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.