Cassano, l'incendio e il rischio per le aziende agricole
A Cassano all'Ionio si contano ancora i danni dell'incendio che nei giorni scorsi ha minacciato di distruggere aziende agricole e abitazioni. Tra le realtà colpite quella di Pasquale Conte che ha rischiato di perdere tutto.
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.