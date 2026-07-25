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Cronaca

Incendi in Calabria, la questione finisce in Parlamento

Continuano le polemiche sugli incendi che hanno colpito nei giorni scorsi la nostra regione. La deputata del M5s, Anna Laura Orrico, ha chiesto un'informativa urgente al Governo lamentando le pecche del sistema di prevenzione regionale.

25 luglio, 2026
Cronaca

Cosenza, si getta dal balcone durante la perquisizione

24 luglio 2026
Ore 12:39
Cosenza, si getta dal balcone durante la perquisizione
Cronaca

Cassano, l'incendio e il rischio per le aziende agricole

25 luglio 2026
Ore 11:23
Cassano, l'incendio e il rischio per le aziende agricole
Cronaca

Batterio killer, il sindaco di Zungri: «Vogliamo verità»

24 luglio 2026
Ore 18:03
Batterio killer, il sindaco di Zungri: «Vogliamo verità»
Cronaca

Strada dissestata, rimpallo di competenze

24 luglio 2026
Ore 14:14
Strada dissestata, rimpallo di competenze
Cronaca

Clostridium: cos'è e come si trasmette

24 luglio 2026
Ore 12:29
Clostridium: cos'è e come si trasmette
Cronaca

Forte temporale nel quartiere Bellavista a Catanzaro

24 luglio 2026
Ore 11:55
Forte temporale nel quartiere Bellavista a Catanzaro
Cronaca

La tragedia di Mohamed a Cosenza, parla la zia: «Ecco cos'è successo»

24 luglio 2026
Ore 10:59
La tragedia di Mohamed a Cosenza, parla la zia: «Ecco cos'è successo»
Cronaca

La Calabria brucia, migliaia di ettari in fumo

23 luglio 2026
Ore 18:42
La Calabria brucia, migliaia di ettari in fumo
Cronaca

Narcotraffico e cosca Alvaro, 35 arresti

23 luglio 2026
Ore 12:03
Narcotraffico e cosca Alvaro, 35 arresti
Cronaca

Dentro i Canadair in volo: così si combattono dall'alto gli incendi in Calabria

22 luglio 2026
Ore 14:31
Dentro i Canadair in volo: così si combattono dall'alto gli incendi in Calabria
Cronaca

Il Canadair salva il distributore sull'A2: i lanci fermano il fuoco a Frascineto

22 luglio 2026
Ore 14:00
Il Canadair salva il distributore sull'A2: i lanci fermano il fuoco a Frascineto
Cronaca

Emergenza incendi, attacco al Pollino e alla Sibaritide

22 luglio 2026
Ore 12:03
Emergenza incendi, attacco al Pollino e alla Sibaritide
Cronaca

Maxi operazione della Dda reggina: 35 arresti

22 luglio 2026
Ore 11:57
Maxi operazione della Dda reggina: 35 arresti
Cronaca

Narcotraffico tra Sicilia e Malta, arresti anche in Calabria

22 luglio 2026
Ore 05:28
Narcotraffico tra Sicilia e Malta, arresti anche in Calabria
Cronaca

Incendi sul Pollino, Laghi: «Prevenzione inadeguata»

21 luglio 2026
Ore 08:30
Incendi sul Pollino, Laghi: «Prevenzione inadeguata»
Cronaca

Emergenza incendi, a Lamezia cittadini pompieri

20 luglio 2026
Ore 19:00
Emergenza incendi, a Lamezia cittadini pompieri
Cronaca

Incendio in un'autodemolizione a Crotone

20 luglio 2026
Ore 16:36
Incendio in un'autodemolizione a Crotone
Cronaca

Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia

Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe. 

20 luglio 2026
Ore 11:23
Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia
Cronaca

Incendio a Copanello: paura per i villaggi turistici

18 luglio 2026
Ore 18:35
Incendio a Copanello: paura per i villaggi turistici
Cronaca

Incendi boschivi, giornata "bollente" per i Vigili del fuoco

18 luglio 2026
Ore 17:13
Incendi boschivi, giornata \"bollente\" per i Vigili del fuoco
Cronaca

Aspromonte, scoperto un laboratorio della cocaina in un rudere

18 luglio 2026
Ore 05:16
Aspromonte, scoperto un laboratorio della cocaina in un rudere

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