Incendi in Calabria, la questione finisce in Parlamento
Continuano le polemiche sugli incendi che hanno colpito nei giorni scorsi la nostra regione. La deputata del M5s, Anna Laura Orrico, ha chiesto un'informativa urgente al Governo lamentando le pecche del sistema di prevenzione regionale.
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.