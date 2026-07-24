Batterio killer, il sindaco di Zungri: «Vogliamo verità»
Il dramma del piccolo Antonio Pio, morto a Catanzaro dopo una probabile infezione batterica. La questura di Vibo Valentia ha posto sotto sequestro l’asilo nido di Tropea all’interno del quale si sarebbe propagato il contagio. E ai nostri microfoni parla il sindaco di Zungri Serafino Fiamingo: «Era figlio di tutta la comunità. Adesso vogliamo la verità»
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.