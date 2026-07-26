La stazione di Ricadi Capo Vaticano senza bagni

La stazione ferroviaria di Ricadi-Capo Vaticano, cuore pulsante del turismo balneare calabrese, priva di servizi nonostante le migliaia di arrivi: ecco il nostro reportage tra turisti ammassati e lasciati privi anche di ogni informazione
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.