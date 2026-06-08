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Cronaca

Narcotraffico tra Sicilia, Calabria, Lazio e Campania: eseguite sei misure cautelari

L'operazione del Gico di Palermo ha portato alla luce una presunta organizzazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di droga con ramificazioni in diverse province italiane

8 giugno, 2026
Economia e Lavoro

L'urlo della Cgil ad Amendolara, stop sfruttamento e caporalato

7 giugno 2026
Ore 12:00
L'urlo della Cgil ad Amendolara, stop sfruttamento e caporalato
Cronaca

Strage di Amendolara, Landini: «Non si può far finta di non vedere»

6 giugno 2026
Ore 14:45
Strage di Amendolara, Landini: «Non si può far finta di non vedere»
Cronaca

Amendolara, un minuto di silenzio

6 giugno 2026
Ore 13:52
Amendolara, un minuto di silenzio
Cronaca

Depositi costieri a Vibo Marina: «Prima la sicurezza»

6 giugno 2026
Ore 11:17
Depositi costieri a Vibo Marina: «Prima la sicurezza»
Cronaca

Caporalato nell'Alto Jonio, i sindaci fanno blocco

6 giugno 2026
Ore 11:04
Caporalato nell'Alto Jonio, i sindaci fanno blocco
Cronaca

Operazione Smile: colpita rete di spaccio nel Reggino

5 giugno 2026
Ore 12:01
Operazione Smile: colpita rete di spaccio nel Reggino
Cronaca

Caos giudiziario a Crotone, annullate due nomine

5 giugno 2026
Ore 11:39
Caos giudiziario a Crotone, annullate due nomine
Cronaca

Smantellata rete di spaccio in Calabria

5 giugno 2026
Ore 05:06
Smantellata rete di spaccio in Calabria
Cronaca

Cosenza, bimba di 2 anni muore in ospedale: si indaga

4 giugno 2026
Ore 17:24
Cosenza, bimba di 2 anni muore in ospedale: si indaga
Cronaca

Amendolara, la Uil chiede misure contro il caporalato

4 giugno 2026
Ore 12:22
Amendolara, la Uil chiede misure contro il caporalato
Cronaca

Il caso di Amendolara scuote la politica nazionale

4 giugno 2026
Ore 12:03
Il caso di Amendolara scuote la politica nazionale
Cronaca

Strage di Amendolara, indagini ancora in corso

4 giugno 2026
Ore 11:54
Strage di Amendolara, indagini ancora in corso
Cronaca

Ardore, scoperto dai carabinieri un bunker hi-tech

4 giugno 2026
Ore 11:48
Ardore, scoperto dai carabinieri un bunker hi-tech
Cronaca

Gli Inquirenti, Amendolara: Mai vista tanta crudeltà

3 giugno 2026
Ore 19:43
Gli Inquirenti, Amendolara: Mai vista tanta crudeltà
Cronaca

Strage di Amendolara, il monito di Mons. Checchinato

3 giugno 2026
Ore 19:41
Strage di Amendolara, il monito di Mons. Checchinato
Cronaca

Strage di Amendolara, le dichiarazioni degli inquirenti

3 giugno 2026
Ore 19:39
Strage di Amendolara, le dichiarazioni degli inquirenti
Cronaca

Tragedia di Amendolara, le quattro vite spezzate

3 giugno 2026
Ore 12:00
Tragedia di Amendolara, le quattro vite spezzate
Cronaca

Amendolara, la testimonianza del superstite

3 giugno 2026
Ore 12:00
Amendolara, la testimonianza del superstite
Cronaca

Carabinieri, 212 anni dalla fondazione dell'Arma

2 giugno 2026
Ore 16:54
Carabinieri, 212 anni dalla fondazione dell'Arma
Cronaca

Praia, coppia semina il panico nel centro cittadino

2 giugno 2026
Ore 14:55
Praia, coppia semina il panico nel centro cittadino
Cronaca

Terremoto, la scossa di 6.1 fa tremare la Calabria

2 giugno 2026
Ore 14:53
Terremoto, la scossa di 6.1 fa tremare la Calabria

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