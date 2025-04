Cronaca

Omicidio Scopelliti, nuove indagini a trent'anni dal delitto

Omidicio Scopelliti, l’auto del giudice Antonino Scopelliti, ucci 34 anni fa, torna sul luogo del delitto per consentire rilievi importantissimi della polizia. Saranno effettuate ricostruzioni in 3D con tutti gli elementi sulla scena del crimine per fare luce su uno dei misteri d’Italia.