Cronaca

Protesta al Porto di Gioia Tauro, c’è un ferito

Momenti di grande tensione stamani al Porto di Gioia Tauro. Sostenuti da alcuni attivisti, un centinaio di migranti hanno assediato gli ingressi e le uscite dello scalo. Uno di essi è rimasto ferito, investito da un’auto. La protesta si è quindi spostata in Prefettura dove è in corso un tavolo. Testimone diretto di quanto avvenuto il nostro inviato Agostino Pantano, presente per svolgere il suo lavoro e documentare tutto, ma al quale non sono stati risparmiati insulti e attacchi.