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Scalea, recuperato in mare il corpo di un 22enne

Si sono concluse tragicamente le ricerche del giovane Dimitri, il turista scomparso ieri a Scalea. Il suo corpo è stato trovato morto in mare dai sommozzatori. L’intera comunità del Tirreno cosentino è sconvolta.

5 luglio, 2026
Tag
Scalea
Cronaca

Scalea, recuperato in mare il corpo di un 22enne

5 luglio 2026
Ore 17:53
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Cronaca

Cosenza, incendiati nella notte mezzi di Ecologia oggi

5 luglio 2026
Ore 17:53
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Maltempo, una bomba d'acqua allaga Reggio Calabria

3 luglio 2026
Ore 17:40
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False ricette e rimborsi indebiti, blitz dei Nas nel Reggino

3 luglio 2026
Ore 12:03
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Cronaca

Vibo: apre una nuova bretella sulla SS 18

2 luglio 2026
Ore 19:01
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2 luglio 2026
Ore 18:59
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La Calabria si conferma regina italiana della cocaina

2 luglio 2026
Ore 18:58
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Roccabernarda, confisca da un milione al clan bagnato

2 luglio 2026
Ore 11:54
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Sequestro beni nel Vibonese

2 luglio 2026
Ore 08:54
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Confisca nel Crotonese

2 luglio 2026
Ore 06:01
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Cronaca

Paura per una tromba d’aria nel Catanzarese: il video

1 luglio 2026
Ore 14:36
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Vibo, ritrovato un proiettile nei bagni del Comune

30 giugno 2026
Ore 19:00
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30 giugno 2026
Ore 06:57
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29 giugno 2026
Ore 12:00
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29 giugno 2026
Ore 12:00
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28 giugno 2026
Ore 14:48
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28 giugno 2026
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28 giugno 2026
Ore 10:45
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Cronaca

Tuoni come bombe e grandine in Calabria: Sila e Serre nel mirino dei temporali

26 giugno 2026
Ore 12:38
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26 giugno 2026
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Crati, al va lavori per salvare le sponde

26 giugno 2026
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