La grande musica apre il nuovo anno a Guardavalle

Anche quest'anno a Guardavalle, nel Catanzarese, si è rinnovato l'appuntamento con la grande musica per accogliere il nuovo anno.

12 gennaio, 2026
guardavalle
12 gennaio 2026
Ore 18:22
Giusy Caruso apre la rassegna "Aperinchiostro d'inverno"

11 gennaio 2026
Ore 11:53
Un cortometraggio contro la violenza sulle donne

11 gennaio 2026
Ore 11:49
Catanzaro celebra Mimmo Rotella alla Casa della Memoria

9 gennaio 2026
Ore 13:58
LaC Storie, tutto il talento di Doom’s Art

9 gennaio 2026
Ore 11:04
Tommaso Campanella e la città del Sole

La Fondazione Premio Sila 49 ha presentato l'edizione riaggiornata del capolavoro filosofico di Tommaso Campanella, La città del Sole, a cura dello storico Luca Addante

2 gennaio 2026
Ore 12:52
Reggio, da Hunt a Simo cresce l'attesa per il capodanno

29 dicembre 2025
Ore 13:19
L'infanzia in Calabria nei racconti di Natale

28 dicembre 2025
Ore 13:46
Oblatio Mundi, al via la mostra d'arte sacra

28 dicembre 2025
Ore 13:45
Scalea, torna la commedia dialettale

27 dicembre 2025
Ore 12:01
Debutta lo Storytelling that s way of the world

27 dicembre 2025
Ore 11:56
Figure di inchiostro, Lady Bic incanta Cosenza

23 dicembre 2025
Ore 12:28
Presentato il libro "Tradita" di Maria Carboni

22 dicembre 2025
Ore 13:20
"L'ardito rosso", Teatro Primo racconta Leonida Repaci

22 dicembre 2025
Ore 13:16
Sogni d'inchiostro, inaugurata la mostra di stranieri

18 dicembre 2025
Ore 12:39
Inaugurato il nuovo teatro di Vibo Valentia

18 dicembre 2025
Ore 12:30
Un docufilm su Mimi raccontata da chi l'ha conosciuta

16 dicembre 2025
Ore 12:32
Master universitari gratuiti a Catanzaro

16 dicembre 2025
Ore 12:27
L'Odissea Museum incanta Villa San Giovanni

15 dicembre 2025
Ore 13:21
Teatro comunale di Vibo: resta il nodo intitolazione

15 dicembre 2025
Ore 13:18
"Montagnammare": ecco il nuovo libro di Eliana Iorfida

14 dicembre 2025
Ore 12:56
