Lumera, un mese d'arte a San Costantino Calabro

Dal 5 al 29 settembre San Costantino Calabro, nel Vibonese, ospita Lumera, una rassegna che trasforma la chiesa Santissimo nome di Gesù in galleria d’arte. Un mese dedicato a giovani talenti del Vibonese, tra pittura e scultura

4 settembre, 2025
Cultura

