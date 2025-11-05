Social
Video

Cultura
Standing ovation per Alessandro Barbero a Catanzaro

Standing ovation al Politeama di Catanzaro per lo storico Alessandro Barbero che ha tenuto una lectio magistralis su San Francesco d’Assisi

5 novembre, 2025
Cultura

5 novembre 2025
Ore 13:52
Cultura

3 novembre 2025
Ore 20:14
Cultura

2 novembre 2025
Ore 10:50
Cultura

1 novembre 2025
Ore 13:14
Cultura

31 ottobre 2025
Ore 13:14
Cultura

31 ottobre 2025
Ore 13:09
Cultura

30 ottobre 2025
Ore 13:43
Cultura

30 ottobre 2025
Ore 13:42
Cultura

24 ottobre 2025
Ore 12:52
Cultura

23 ottobre 2025
Ore 14:40
Cultura

23 ottobre 2025
Ore 12:30
Cultura

19 ottobre 2025
Ore 11:54
Cultura

19 ottobre 2025
Ore 09:49
Cultura

19 ottobre 2025
Ore 09:45
Cultura

18 ottobre 2025
Ore 12:37
Cultura

16 ottobre 2025
Ore 12:12
Cultura

14 ottobre 2025
Ore 13:15
Cultura

13 ottobre 2025
Ore 17:54
Cultura

13 ottobre 2025
Ore 12:38
Cultura

12 ottobre 2025
Ore 11:33
Cultura

10 ottobre 2025
Ore 19:14
24 ORE ALL NEWS

