Teatro, a Cittanova una stagione di grandi nomi

Teatro, a Cittanova una stagione di grandi nomi

È stata presentata a Cittanova la nuova stagione teatrale. Sul palco nomi di caratura nazionale e internazionale. Sentiamo le voci dei protagonisti

28 settembre, 2025
cittanova · Teatro
Cultura

Il premio letterario Caccuri trionfa a Bruxelles

27 settembre 2025
Ore 12:33
Cultura

Successo a Reggio per i Grandi live di Settembre

28 settembre 2025
Ore 12:08
Cultura

Cosenza, Klimt tiene a battesimo il museo multimediale

26 settembre 2025
Ore 12:07
Cultura

Gerace, il borgo diventa residenza d'arte contemporanea

26 settembre 2025
Ore 12:05
Cultura

Gerace, il borgo diventa residenza d'arte contemporanea

25 settembre 2025
Ore 18:58
Cultura

Even emoziona il Reggio Calabria film festival

24 settembre 2025
Ore 18:14
Cultura

Familia di Costabile ora sogna l'Oscar

24 settembre 2025
Ore 12:28
Cultura

In Sila per ricordare Piero Ciampi

23 settembre 2025
Ore 19:09
Cultura

Le esperienze immersive dei nuovi musei dell'Unical

23 settembre 2025
Ore 14:36
Cultura

Reggio, studiosi e ricercatori ripensano l'agricoltura

23 settembre 2025
Ore 12:28
Cultura

Leoncavallo dance festival, trionfo sotto le stelle

21 settembre 2025
Ore 12:31
Cultura

Reggio film festival e Arsac presentato visioni divine

21 settembre 2025
Ore 12:28
Cultura

A Rende Andrea Balestri, il pinocchio di Comencini

21 settembre 2025
Ore 12:12
Cultura

Al Museo di Reggio il fascino del Kouros

21 settembre 2025
Ore 09:53
Cultura

Sito archeologico Calopezzati

19 settembre 2025
Ore 17:13
Cultura

Calabria con i miei occhi: l'emozione continua a Reggio

19 settembre 2025
Ore 12:10
Cultura

Lucefest, conclusa con successo la sesta edizione

18 settembre 2025
Ore 12:36
Cultura

Vena di Maida :190 anni fa la visita di Dumas

16 settembre 2025
Ore 10:48
Cultura

Arghilla, il coro lirico siciliano accende la speranza

15 settembre 2025
Ore 18:27
Cultura

Soverato, si accende la magia con la festa dei colori

15 settembre 2025
Ore 18:17
Cultura

L'eredità di Achille Solano raccolta in un libro

15 settembre 2025
Ore 12:31
1
...

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Cultura

Premio Arberia, tributo alle radici culturali

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

