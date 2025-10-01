Social
Unical, è Gianluigi Greco il nuovo rettore

L'Università della Calabria ha il suo nuovo rettore: si tratta di Gianluigi Greco, direttore del dipartimento di matematica dell'ateneo cosentino. L'elezione è avvenuta ieri pomeriggio. Un profilo del nuovo uomo alla guida dell'Unical

1 ottobre, 2025
