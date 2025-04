Economia e Lavoro

Canada, la vittoria di Carney rilancia export calabrese

La vittoria dei liberali di Carney in Canada permette alla Calabria di tirare un sospiro di sollievo in termini di Export. L’analisi del professore di Economia Politica e Internazionale dell’UniPG, Carlo Andrea Bollino, che dice: «Le sue parole sono un segnale positivo per l’Italia»