Economia e Lavoro

La sorella del primo morto sul lavoro in Calabria nel 2025: «Basta parole al vento»

Francesco Stella aveva 38 anni, è morto il 3 gennaio cadendo da un’impalcatura nell’area industriale di Lamezia Terme. È la prima vittima dell’anno sul posto di lavoro in Italia. Questa mattina, alla manifestazione organizzata proprio a Lamezia da Uil Calabria in occasione del Primo maggio e per chiedere maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, sua sorella Maddalena era in prima fila. «È un tema quello della tutela dei lavoratori su cui il nostro Paese è ancora arretrato», ha detto parlando ai giornalisti, al suo fianco la segretaria regionale Uil Maria Elena Senese. «Francesco era umile, era solare. Aveva tanta voglia di vivere e tanti progetti. Prima ancora di parlare di retribuzione, di salario minimo, si dovrebbe parlare di sicurezza sul lavoro – ha sottolineato Maddalena con voce pacata ma ferma -. Ma basta scontri politici e basta parole al vento, ci vogliono più controlli e più sensibilizzazione, come stiamo facendo qui oggi».