Social
Temi del giorno
Home page>Video>Politica>A perfidia le trame di p...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica
A perfidia le trame di potere in FI occhiuto VS Tajani

Nel talk show Perfidia, in onda ieri sera su LaC Tv, Antonella Grippo svela le trame di potere dentro FI: Occhiuto tenta lo scippo ai danni di Tajani?

15 novembre, 2025
Tag
perfidia
Politica

A perfidia le trame di potere in FI occhiuto VS Tajani

15 novembre 2025
Ore 13:12
A perfidia le trame di potere in FI occhiuto VS Tajani
Politica

Succurro incompatibile? La parola al tribunale

15 novembre 2025
Ore 13:17
Succurro incompatibile? La parola al tribunale
Politica

Reggio: Falcomatà e il Pd di nuovo ai ferri corti

14 novembre 2025
Ore 13:21
Reggio: Falcomatà e il Pd di nuovo ai ferri corti
Politica

Il campo largo di Tridico sperimenta l'intergruppo

12 novembre 2025
Ore 12:46
Il campo largo di Tridico sperimenta l'intergruppo
Politica

Consiglio Regionale, Cirillo è il nuovo Presidente

11 novembre 2025
Ore 20:30
Consiglio Regionale, Cirillo è il nuovo Presidente
Politica

Autonomia differenziata, Loizzo (Lega): «Prima i Lep»

11 novembre 2025
Ore 13:09
Autonomia differenziata, Loizzo (Lega): «Prima i Lep»
Politica

Patrimoniale, il grande ritorno. L'84% degli italiani dice sì

10 novembre 2025
Ore 12:28
Patrimoniale, il grande ritorno. L'84% degli italiani dice sì
Politica

Giovani, Avs: Serve un cambio di passo

9 novembre 2025
Ore 11:10
Giovani, Avs: Serve un cambio di passo
Politica

Perfidia scandaglia la nuova giunta Occhiuto

8 novembre 2025
Ore 12:36
Perfidia scandaglia la nuova giunta Occhiuto
Politica

Si insedia la nuova giunta, al via l'Occhiuto bis

6 novembre 2025
Ore 21:27
Si insedia la nuova giunta, al via l'Occhiuto bis
Politica

Occhiuto bis, si insedia la giunta regionale

6 novembre 2025
Ore 12:23
Occhiuto bis, si insedia la giunta regionale
Politica

Tirreno cosentino, De Caprio sarà consigliere regionale

5 novembre 2025
Ore 13:45
Tirreno cosentino, De Caprio sarà consigliere regionale
Politica

Autonomia differenziata Occhiuto frena la Lega

5 novembre 2025
Ore 13:21
Autonomia differenziata Occhiuto frena la Lega
Politica

Occhiuto chiama a raccolta gli intellettuali calabresi

4 novembre 2025
Ore 17:26
Occhiuto chiama a raccolta gli intellettuali calabresi
Politica

La giornata dell'unita nazionale e delle forze armate

4 novembre 2025
Ore 13:17
La giornata dell'unita nazionale e delle forze armate
Politica

Zes unica, risorse e obiettivi: il bilancio di Sbarra

4 novembre 2025
Ore 13:12
Zes unica, risorse e obiettivi: il bilancio di Sbarra
Politica

Nuova Giunta, ecco la repubblica presidenziale di Occhiuto

3 novembre 2025
Ore 20:12
Nuova Giunta, ecco la repubblica presidenziale di Occhiuto
Politica

Varata la giunta dell'Occhiuto bis

3 novembre 2025
Ore 12:55
Varata la giunta dell'Occhiuto bis
Politica

Provincia di Cosenza, fra dieci giorni decade Succurro?

3 novembre 2025
Ore 12:49
Provincia di Cosenza, fra dieci giorni decade Succurro?
Politica

A Catanzaro il bilancio di tre anni di governo Meloni

2 novembre 2025
Ore 10:54
A Catanzaro il bilancio di tre anni di governo Meloni
Politica

Catanzaro, al comune torna agibile l'aula rossa

31 ottobre 2025
Ore 13:13
Catanzaro, al comune torna agibile l'aula rossa
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Playlist - Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

L'arte calabrese rivive a Rende con \"Avvicina\"