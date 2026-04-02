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Camini, il sindaco Alfarano rassegna le dimissioni

A Camini, siamo nella Locride, fanno discutere le improvvise dimissioni del sindaco Giuseppe Alfarano, motivate con l'impossibilità dello stesso nella gestione dell'emergenza randagismo.

2 aprile, 2026
Tag
camini
Politica

Comunali 2027, a Cosenza Giacomo Mancini candidato

3 aprile 2026
Ore 12:39
Comunali 2027, a Cosenza Giacomo Mancini candidato
Politica

Ferdinando Laghi: mozione su social e minori

3 aprile 2026
Ore 15:56
Ferdinando Laghi: mozione su social e minori
Politica

Comunali a Reggio, Cannizzaro si presenta alla città

3 aprile 2026
Ore 12:23
Comunali a Reggio, Cannizzaro si presenta alla città
Politica

Catanzaro, Ferro: «Il candidato sindaco spetta a Fdi»

2 aprile 2026
Ore 19:15
Catanzaro, Ferro: «Il candidato sindaco spetta a Fdi»
Politica

Vibo umanesimo sociale aderisce a Italia Viva

2 aprile 2026
Ore 07:25
Vibo umanesimo sociale aderisce a Italia Viva
Politica

Ciclone Harry, la Regione accelera su ripascimento coste

31 marzo 2026
Ore 11:52
Ciclone Harry, la Regione accelera su ripascimento coste
Politica

Depositi costieri: l'azienda smentisce il sindaco Romeo

31 marzo 2026
Ore 11:50
Depositi costieri: l'azienda smentisce il sindaco Romeo
Politica

Sottosegretari in Consiglio regionale: è bagarre

31 marzo 2026
Ore 11:49
Sottosegretari in Consiglio regionale: è bagarre
Politica

La Provincia di Crotone al centrodestra

30 marzo 2026
Ore 12:13
La Provincia di Crotone al centrodestra
Politica

Catanzaro, il centrodestra si aggiudica le Provinciali

29 marzo 2026
Ore 10:56
Catanzaro, il centrodestra si aggiudica le Provinciali
Politica

Perfidia, il Referendum giustizia tra diritto e potere

28 marzo 2026
Ore 13:36
Perfidia, il Referendum giustizia tra diritto e potere
Politica

Catanzaro, urne aperte fino alle 22 per le Provinciali

28 marzo 2026
Ore 13:31
Catanzaro, urne aperte fino alle 22 per le Provinciali
Politica

Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra

27 marzo 2026
Ore 12:54
Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra
Politica

Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social

E' arrivato tramite un video sui propri profili social l'annuncio della candidatura di Francesco Cannizzaro a primo cittadino di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.

Silvio Cacciatore
26 marzo 2026
Ore 19:33
Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social
Politica

La polemica sui depositi costieri irrompe in Consiglio

26 marzo 2026
Ore 18:03
La polemica sui depositi costieri irrompe in Consiglio
Politica

Il campo largo a sinistra? Avs e Rifondazione ci sono

25 marzo 2026
Ore 13:10
Il campo largo a sinistra? Avs e Rifondazione ci sono
Politica

Cosenza nuova roccaforte rossa: il No prende il 66%

24 marzo 2026
Ore 19:50
Cosenza nuova roccaforte rossa: il No prende il 66%
Politica

Catanzaro boccia la riforma: il no supera il 61%

24 marzo 2026
Ore 13:30
Catanzaro boccia la riforma: il no supera il 61%
Politica

Referendum, Reggio in controtendenza premia il Sì

24 marzo 2026
Ore 13:29
Referendum, Reggio in controtendenza premia il Sì
Politica

Cosenza, no al 66%: top 10 fra i capoluoghi italiani

24 marzo 2026
Ore 13:24
Cosenza, no al 66%: top 10 fra i capoluoghi italiani
Politica

Riforma, l'Italia del No indebolisce il governo

23 marzo 2026
Ore 19:30
Riforma, l'Italia del No indebolisce il governo

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