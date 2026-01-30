Caruso dà la propria disponibilita per le provinciali

Politica

È stato ufficializzato il rimpasto di giunta al Comune di Cosenza voluto dal sindaco Franz Caruso. L’annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Quattro i nuovi ingressi nell’esecutivo: Rosario Branda, ex direttore di Confindustria, con deleghe

ad Attività economiche, produttive e Turismo; Raffaele Fuorivia, capogruppo PSI, ai Rapporti con partecipate e società; Valentina Varchera, espressione dell’area civica, a cui va l’Ambiente; Gianluca Orrico, commercialista, responsabile di Verde pubblico, Decoro, Quartieri e Frazioni.