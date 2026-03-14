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Catanzaro, tensioni al Comune e nel Pd

E a Catanzaro restano alte le tensioni dopo il fallimento della raccolta firme per mettere fine all’amministrazione guidata dal sindaco Fiorita. Intanto nel Partito Democratico cittadino esplode il malcontento.

14 marzo, 2026
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Catanzaro · nicola fiorita · pd catanzaro
Politica

Provincia di Cosenza, il nodo dei conti

13 marzo 2026
Ore 13:26
Provincia di Cosenza, il nodo dei conti
Politica

Referendum, sì a riforma ed a consacrazione Led

14 marzo 2026
Ore 13:18
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Politica

Assolto l'ex presidente della provincia di Vibo

14 marzo 2026
Ore 13:14
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Politica

Comunali Reggio, il centrosinistra alla prova primarie

14 marzo 2026
Ore 13:11
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Politica

A Perfidia lo scontro sulla riforma della giustizia

14 marzo 2026
Ore 13:03
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Politica

Referendum, le ragioni del si e del no

11 marzo 2026
Ore 12:28
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Politica

Proclamati i consiglieri della Provincia di Cosenza

10 marzo 2026
Ore 13:00
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Politica

Faragalli nuovo Presidente della Provincia di Cosenza

10 marzo 2026
Ore 07:09
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Politica

Faragalli nuovo presidente della provincia di Cosenza

9 marzo 2026
Ore 13:17
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Politica

Referendum giustizia, a Perfidia scontro Mulè-Ingroia

7 marzo 2026
Ore 12:05
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Politica

Simeri Crichi, cade la giunta Zicchinella

7 marzo 2026
Ore 11:56
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Politica

Primarie Centrosinistra a Reggio, si presenta Canale

5 marzo 2026
Ore 12:59
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Politica

Manifesti no referendum in tribunale, polemica a Reggio

4 marzo 2026
Ore 13:01
Manifesti no referendum in tribunale, polemica a Reggio
Politica

Loizzo sindaco di Cosenza? «Solo con un programma»

3 marzo 2026
Ore 12:22
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Politica

Reggio, alle primarie del centrosinistra è corsa a tre

3 marzo 2026
Ore 12:16
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La Lega rilancia con Loizzo, Furgiuele e Minasi

2 marzo 2026
Ore 19:53
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Politica

A Cosenza si parla del Sì con Ostellari e Matone

2 marzo 2026
Ore 19:51
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Politica

Referendum, a Reggio nasce nuovo comitato per il Sì

2 marzo 2026
Ore 13:21
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Politica

Comunali Reggio, quattro simboli per Anna Nucera

27 febbraio 2026
Ore 20:19
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Politica

Occhiuto: «Gli Usa non vogliono medici cubani? Se ce li danno loro...»

27 febbraio 2026
Ore 15:35
Occhiuto: «Gli Usa non vogliono medici cubani? Se ce li danno loro...»
Politica

Regione, aggiornato il piano faunistico venatorio

25 febbraio 2026
Ore 13:36
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