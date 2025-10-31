Social
Catanzaro, al comune torna agibile l'aula rossa

Restiamo nel capoluogo di regione, dove nella giornata di ieri è stata inaugurata la nuova aula consiliare del Comune, chiusa dal febbraio 2018 a seguito del parziale crollo del controsoffitto e riaperta dopo un lungo intervento di ristrutturazione.

31 ottobre, 2025
