Conte in Calabria a sostegno di Pasquale Tridico

Il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte ha aperto a Cosenza la campagna elettorale del movimento, lanciando la candidatura alla presidenza di Pasquale Tridico. Rivoluzioneremo la Calabria il messaggio dell'ex Presidente del Consiglio.

5 settembre, 2025
Pasquale Tridico · regionali calabria 2025 · Giuseppe Conte
5 settembre 2025
Ore 18:47
