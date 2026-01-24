Social
Cosenza Caruso, nuova giunta la prossima settimana

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il sindaco Franz Caruso ai nostri microfoni annuncia: «La prossima settimana annuncerò la nuova giunta».

24 gennaio, 2026
franz caruso · cosenza
