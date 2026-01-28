Dal Consiglio regionale ok all'Ia anche nella sanità
Seduta di consiglio regionale proficua per la maggioranza di centrodestra che approva tutti i punti all’ordine del giorno. Tra questi anche la legge che introduce le prime disposizioni per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'amministrazione regionale, e quindi anche nella sanità.
