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Elezioni comunali, urne aperte fino alle 15 di domani

Urne aperte in Calabria per il rinnovo di sindaci e consigli. Coinvolti 79 centri della regione, tra questi i capoluoghi Reggio e Crotone. Domani la diretta dello spoglio su LaC Tv.

24 maggio, 2026
Tag
comunali calabria 2026
Politica

Perfidia, la politica nazionale si mette a nudo su LaC

23 maggio 2026
Ore 11:30
Perfidia, la politica nazionale si mette a nudo su LaC
Politica

Comunali Reggio, quattro i candidati in corsa

24 maggio 2026
Ore 12:00
Comunali Reggio, quattro i candidati in corsa
Politica

Su LaC Tv speciale elezioni amministrative in Calabria

23 maggio 2026
Ore 12:04
Su LaC Tv speciale elezioni amministrative in Calabria
Politica

Elezioni comunali 2026, cala il silenzio elettorale

23 maggio 2026
Ore 11:29
Elezioni comunali 2026, cala il silenzio elettorale
Politica

Cannizzaro, normalizzare Reggio e guardare al futuro

22 maggio 2026
Ore 19:19
Cannizzaro, normalizzare Reggio e guardare al futuro
Politica

Silvio Cacciatore intervista Maria Foti

22 maggio 2026
Ore 16:30
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Politica

Castrovillari, la proposta politica di Luca Donadio

22 maggio 2026
Ore 11:22
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Politica

Battaglia: «Con i conti in ordine guardiamo al futuro»

21 maggio 2026
Ore 17:16
Battaglia: «Con i conti in ordine guardiamo al futuro»
Politica

Castrovillari, la proposta elettorale di Salerno

21 maggio 2026
Ore 12:16
Castrovillari, la proposta elettorale di Salerno
Politica

Claudio Labate intervista Domenico Battaglia - Speciale Elezioni Reggio Calabria 2026

20 maggio 2026
Ore 22:07
Claudio Labate intervista Domenico Battaglia - Speciale Elezioni Reggio Calabria 2026
Politica

Reggio, Lamberti: "In campo per una città normale"

20 maggio 2026
Ore 18:00
Reggio, Lamberti: \"In campo per una città normale\"
Politica

Castrovillari, Ernesto Bello per il centrosinistra

20 maggio 2026
Ore 12:43
Castrovillari, Ernesto Bello per il centrosinistra
Politica

Comunali Reggio, Pazzano: «La rivoluzione è possibile»

20 maggio 2026
Ore 12:35
Comunali Reggio, Pazzano: «La rivoluzione è possibile»
Politica

Forza Italia, il congresso regionale incorona Cannizzaro

18 maggio 2026
Ore 12:00
Forza Italia, il congresso regionale incorona Cannizzaro
Politica

Dall'idea di Europa al bisogno dell'Europa

17 maggio 2026
Ore 12:11
Dall'idea di Europa al bisogno dell'Europa
Politica

Perfidia: l'attualità tra sacro e magistratura

16 maggio 2026
Ore 11:48
Perfidia: l'attualità tra sacro e magistratura
Politica

Nasce anche in Calabria Progetto Civico Italia

16 maggio 2026
Ore 11:44
Nasce anche in Calabria Progetto Civico Italia
Politica

Giovanni Donzelli fa tappa a Castrovillari.

15 maggio 2026
Ore 20:29
Giovanni Donzelli fa tappa a Castrovillari.
Politica

Arianna Meloni a Reggio per Fdi e Cannizzaro

15 maggio 2026
Ore 12:01
Arianna Meloni a Reggio per Fdi e Cannizzaro
Politica

Balneari, a palazzo Campanella il dibattito si infiamma

11 maggio 2026
Ore 18:30
Balneari, a palazzo Campanella il dibattito si infiamma
Politica

Cerisano, prima lezione della scuola di politica

11 maggio 2026
Ore 15:33
Cerisano, prima lezione della scuola di politica

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