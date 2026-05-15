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Politica

Giovanni Donzelli fa tappa a Castrovillari.

In vista delle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio, Giovanni Donzelli fa tappa a Castrovillari a sostegno della candidata Anna De Gaio sostenuta da una coalizione di centrodestra.

15 maggio, 2026
Politica

Calabria, l'emigrazione giovanile prescinde dai partiti

10 maggio 2026
Ore 12:00
Calabria, l'emigrazione giovanile prescinde dai partiti
Politica

Arianna Meloni a Reggio per Fdi e Cannizzaro

15 maggio 2026
Ore 12:01
Arianna Meloni a Reggio per Fdi e Cannizzaro
Politica

Balneari, a palazzo Campanella il dibattito si infiamma

11 maggio 2026
Ore 18:30
Balneari, a palazzo Campanella il dibattito si infiamma
Politica

Cerisano, prima lezione della scuola di politica

11 maggio 2026
Ore 15:33
Cerisano, prima lezione della scuola di politica
Politica

Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici

10 maggio 2026
Ore 16:00
Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici
Politica

34 comuni vibonesi firmano il protocollo di legali

9 maggio 2026
Ore 12:23
34 comuni vibonesi firmano il protocollo di legali
Politica

Esclusa definitivamente la lista "Prospettiva futura"

8 maggio 2026
Ore 11:35
Esclusa definitivamente la lista \"Prospettiva futura\"
Politica

Comunali Reggio, Salvini in città per Cannizzaro

6 maggio 2026
Ore 11:52
Comunali Reggio, Salvini in città per Cannizzaro
Politica

Amministrative, Iorio ricorre al Consiglio di Stato

6 maggio 2026
Ore 11:46
Amministrative, Iorio ricorre al Consiglio di Stato
Politica

Forza Italia, il 17 maggio il primo congresso regionale

5 maggio 2026
Ore 19:00
Forza Italia, il 17 maggio il primo congresso regionale
Politica

Grecanica, ecco i comuni al voto per le amministrative

5 maggio 2026
Ore 11:38
Grecanica, ecco i comuni al voto per le amministrative
Politica

Caulonia, scontro politico sull'asilo abusivo

4 maggio 2026
Ore 12:32
Caulonia, scontro politico sull'asilo abusivo
Politica

Reggio, Battaglia apre la campagna elettorale

4 maggio 2026
Ore 12:31
Reggio, Battaglia apre la campagna elettorale
Politica

Tirreno, l'esito del tar per le liste ricusate

3 maggio 2026
Ore 10:24
Tirreno, l'esito del tar per le liste ricusate
Politica

Comunali, a Platì escluse due liste su tre

2 maggio 2026
Ore 11:28
Comunali, a Platì escluse due liste su tre
Politica

Bruxelles apre le porte alla Calabria

1 maggio 2026
Ore 14:04
Bruxelles apre le porte alla Calabria
Politica

Caulonia, scontro politico sull'asilo "abusivo"

30 aprile 2026
Ore 17:59
Caulonia, scontro politico sull'asilo \"abusivo\"
Politica

Elezioni comunali a Girifalco, due le liste in campo

30 aprile 2026
Ore 12:14
Elezioni comunali a Girifalco, due le liste in campo
Politica

Alto Tirreno, ricusate due liste a Tortora e Grisolia

28 aprile 2026
Ore 17:26
Alto Tirreno, ricusate due liste a Tortora e Grisolia
Politica

Maraio a Cosenza, le diatribe locali agitano il Psi

28 aprile 2026
Ore 11:44
Maraio a Cosenza, le diatribe locali agitano il Psi
Politica

Legge Severino, Lucano decade da sindaco di Riace

28 aprile 2026
Ore 11:41
Legge Severino, Lucano decade da sindaco di Riace

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