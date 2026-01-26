Social
La campagna di + Europa per estendere il voto ai 16enni

Abbassare l’età del voto dai 18 ai 16 anni: è la proposta che +Europa punta a trasformare in un disegno di legge da sottoporre all’approvazione del Parlamento. Coordinatore nazionale della campagna è un giovane sindaco calabrese, il primo cittadino di Jonadi Fabio Signoretta.

26 gennaio, 2026
voto
rivendicazioni

Di Natale: «Sulla decadenza di Succurro il centrosinistra dorme e non dice nulla»

L’esponente del Pd rimarca l’importanza dell’azione de “La Migliore Calabria” e aggiunge: «La presidente entro il 10 dicembre dovrà decidere quale ruolo mantenere, altrimenti verrà meno la carica di consigliere regionale»
Redazione
3 dicembre 2025
Ore 07:29
Politica

