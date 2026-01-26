La campagna di + Europa per estendere il voto ai 16enni
Abbassare l’età del voto dai 18 ai 16 anni: è la proposta che +Europa punta a trasformare in un disegno di legge da sottoporre all’approvazione del Parlamento. Coordinatore nazionale della campagna è un giovane sindaco calabrese, il primo cittadino di Jonadi Fabio Signoretta.
