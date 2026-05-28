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Politica

Mario Deonofrio eletto sindaco di Girifalco

È Mario Deonofrio il nuovo sindaco del comune di Girifalco. L'ex primo cittadino torna alla guida del comune del Catanzarese dopo essere riuscito a battere l'uscente Cristofaro alle ultime elezioni amministrative.

28 maggio, 2026
Politica

Cosenza, la campagna di adesioni a Futuro Nazionale

27 maggio 2026
Ore 12:31
Cosenza, la campagna di adesioni a Futuro Nazionale
Politica

Catanzaro, dalla Giunta ok al Psc: parola al Consiglio

27 maggio 2026
Ore 12:32
Catanzaro, dalla Giunta ok al Psc: parola al Consiglio
Politica

Reggio, Cannizzaro e Occhiuto rilanciano Fi e il centro

27 maggio 2026
Ore 12:20
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Politica

Elezioni, niente quorum: Tortora verso il commissariamento

26 maggio 2026
Ore 19:00
Elezioni, niente quorum: Tortora verso il commissariamento
Politica

Amministrative 2026: in Calabria è disfatta per il Pd

26 maggio 2026
Ore 18:00
Amministrative 2026: in Calabria è disfatta per il Pd
Politica

Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo

26 maggio 2026
Ore 12:11
Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo
Politica

«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»

26 maggio 2026
Ore 12:09
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Politica

Castrovillari, sarà ballottaggio tra De Gaio e Bello

26 maggio 2026
Ore 12:08
Castrovillari, sarà ballottaggio tra De Gaio e Bello
Politica

Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone

26 maggio 2026
Ore 12:07
Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone
Politica

San Giovanni in Fiore, ballottaggio Ambrogio-Barile

26 maggio 2026
Ore 12:05
San Giovanni in Fiore, ballottaggio Ambrogio-Barile
Politica

A Castrolibero vince Serra, a Mandatoriccio è parità

26 maggio 2026
Ore 12:04
A Castrolibero vince Serra, a Mandatoriccio è parità
Politica

Amministrative 2026: il voto nel Reggino

26 maggio 2026
Ore 12:03
Amministrative 2026: il voto nel Reggino
Politica

Comunali, in provincia di Vibo vince la continuità

26 maggio 2026
Ore 11:44
Comunali, in provincia di Vibo vince la continuità
Politica

Comunali Reggio, plebiscito per Cannizzaro

25 maggio 2026
Ore 20:00
Comunali Reggio, plebiscito per Cannizzaro
Politica

Crotone, Vincenzo Voce esulta: «Me lo aspettavo»

25 maggio 2026
Ore 19:54
Crotone, Vincenzo Voce esulta: «Me lo aspettavo»
Politica

San Giovanni in Fiore, ballottaggio Ambrogio - Barile

25 maggio 2026
Ore 19:53
San Giovanni in Fiore, ballottaggio Ambrogio - Barile
Politica

Palmi, Giovanni Calabria è il nuovo sindaco

25 maggio 2026
Ore 19:52
Palmi, Giovanni Calabria è il nuovo sindaco
Politica

Elezioni a Tropea, festa per la vittoria di Macrì

25 maggio 2026
Ore 19:49
Elezioni a Tropea, festa per la vittoria di Macrì
Politica

Amministrative, Calabria al voto fino alle 15

25 maggio 2026
Ore 12:00
Amministrative, Calabria al voto fino alle 15
Politica

Elezioni comunali, urne aperte fino alle 15 di domani

24 maggio 2026
Ore 12:00
Elezioni comunali, urne aperte fino alle 15 di domani
Politica

Comunali Reggio, quattro i candidati in corsa

24 maggio 2026
Ore 12:00
Comunali Reggio, quattro i candidati in corsa

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