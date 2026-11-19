Il presidente della Regione non chiarisce tutti i contenuti del colloquio con la premier. Sullo sfondo le elezioni politiche del 2027. Una possibile candidatura nazionale del governatore, l'ipotesi del Ministero per il Sud e gli equilibri tra gli alleati. La visibilità del governatore e il ruolo di Cannizzaro alimentano gli interrogativi sul futuro del centrodestra

Il vertice del 17 novembre a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Calabria, nonché vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, lascia aperti interrogativi che vanno oltre la versione ufficiale dell'incontro. Il governatore ha parlato di sanità, della necessità di maggiori risorse e di altri argomenti affrontati con la premier, senza però specificarli. Ha escluso discussioni su Forza Italia e successivamente ha definito il colloquio un normale confronto istituzionale. Una spiegazione plausibile, ma che non restituisce l'intero contenuto della conversazione.

Il particolare interessante riguarda proprio la comunicazione. Occhiuto ha costruito una parte importante della propria riconoscibilità attraverso video, dichiarazioni dirette e una presenza costante sui social network. Questa volta, invece, ha scelto di raccontare soltanto alcuni aspetti dell'incontro. Nell'agosto 2024, dopo un precedente colloquio con Meloni, aveva illustrato più dettagliatamente i dossier affrontati; oggi la ricostruzione appare decisamente più essenziale. Per un governatore abituato a comunicare molto, la scelta di dire meno del consueto merita attenzione. Non dimostra l'esistenza di accordi riservati, ma invita a interrogarsi sulle questioni rimaste fuori dalle dichiarazioni pubbliche.

Meloni potrebbe aver chiesto a Occhiuto di candidarsi nel 2027?

La domanda politicamente più significativa è se durante il vertice sia stato affrontato il futuro nazionale del governatore. E se fosse stata proprio Giorgia Meloni a prospettare a Roberto Occhiuto una candidatura alle elezioni politiche del 2027? Non esistono conferme pubbliche di una simile proposta, ma lo scenario presenta elementi che meritano di essere analizzati.

La presidente del Consiglio, nella preparazione della prossima competizione elettorale, potrebbe valutare il coinvolgimento di amministratori regionali dotati di esperienza istituzionale, radicamento territoriale e riconoscibilità nazionale. Occhiuto ha alle spalle una lunga attività parlamentare, guida la Calabria e ricopre un incarico di rilievo nella direzione di Forza Italia. A questo profilo si aggiunge una comunicazione politica particolarmente intensa, che gli ha consentito di raggiungere un pubblico ben oltre i confini regionali.

Secondo un monitoraggio di Arcadia e Liberi Network diffuso nel 2026, nei primi sette mesi dell'anno Occhiuto ha registrato oltre 49mila nuovi follower complessivi sulle piattaforme considerate. Il dato non equivale a un aumento dei voti, ma testimonia la crescita della sua visibilità digitale. La combinazione tra esperienza politica, ruolo istituzionale e capacità comunicativa potrebbe renderlo una delle personalità da considerare nella definizione delle candidature nazionali del centrodestra.

L'eventuale coinvolgimento del governatore avrebbe però conseguenze per la Calabria. Occhiuto ha più volte manifestato l'intenzione di proseguire il proprio mandato regionale. Una candidatura finalizzata a un successivo incarico di governo aprirebbe inevitabilmente il problema della continuità amministrativa e della futura guida della Regione. Prima ancora degli equilibri romani, dunque, si porrebbe una questione che riguarda direttamente gli elettori calabresi.

Il Ministero per il Sud, Cannizzaro e il peso di Forza Italia

La possibile candidatura acquista un significato ulteriore se collegata all'ipotesi di un futuro Ministero per il Sud affidato a Roberto Occhiuto. Sarebbe uno scenario politicamente rilevante: il governatore potrebbe portare nell'esecutivo nazionale l'esperienza maturata alla guida della Calabria, mentre Forza Italia otterrebbe una responsabilità istituzionale legata al Mezzogiorno. Si tratta, tuttavia, di una prospettiva non confermata, che richiederebbe una decisione sulla composizione del governo e sulla distribuzione delle deleghe.

Attualmente le competenze relative alle politiche di coesione e al PNRR fanno capo al ministro Tommaso Foti, esponente di Fratelli d'Italia. Un'eventuale riorganizzazione ministeriale dipenderebbe dagli equilibri politici successivi alle elezioni, non da un accordo che oggi possa considerarsi acquisito.

In questa prospettiva assume importanza il risultato elettorale degli azzurri in Calabria. Anche un incremento di un punto percentuale potrebbe diventare un argomento politico nella trattativa tra gli alleati, pur senza garantire automaticamente seggi aggiuntivi o incarichi ministeriali. Il peso effettivo di quel risultato dipenderebbe dalla distribuzione dei voti, dalla legge elettorale e dal quadro nazionale.

Un ruolo centrale nella definizione delle candidature spetterà a Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, chiamato a confrontarsi con le esigenze del partito e con gli accordi nazionali del centrodestra. La distribuzione dei collegi potrebbe coinvolgere equilibri tra territori differenti, mentre una candidatura di Occhiuto introdurrebbe una variabile ulteriore nella rappresentanza parlamentare calabrese.

Il governatore ha escluso di aver discusso di Forza Italia con Meloni. Ma una conversazione sul suo possibile futuro istituzionale, qualora fosse avvenuta, non coinciderebbe necessariamente con una trattativa sugli assetti interni del partito. È una distinzione politica che rende legittima la domanda, senza autorizzare a considerare quella conversazione realmente avvenuta.

A2A, l'acqua della Sila e le questioni che attendono la Calabria

Mentre si delineano gli scenari elettorali, la Regione deve affrontare dossier economici di particolare importanza. Tra questi figura il futuro delle concessioni idroelettriche della Sila, attualmente gestite da A2A, grande operatore italiano del settore energetico, e in scadenza il 31 dicembre 2029.

Il sistema comprende dieci impianti, con una potenza complessiva di circa 563 megawatt, e coinvolge risorse idriche strategiche per la produzione energetica, l'agricoltura e l'approvvigionamento civile. La discussione riguarda quindi non soltanto la gestione industriale degli impianti, ma anche le garanzie che dovranno essere riconosciute ai territori.

Antonello Talerico, esponente della segreteria regionale di Forza Italia, ha sollevato la questione dell'utilizzo dell'acqua per le esigenze agricole e potabili, chiedendo maggiore attenzione alle condizioni delle future concessioni. Il confronto coinvolgerà istituzioni e operatori economici, con decisioni destinate a produrre effetti ben oltre la prossima scadenza elettorale.

Non risultano elementi che dimostrino che il dossier A2A sia stato affrontato durante l'incontro tra Meloni e Occhiuto. Allo stesso modo, non esistono riscontri verificati di collegamenti tra la vicenda delle concessioni e finanziamenti politici. L'avvicinarsi delle elezioni rende comunque attuale il tema generale della trasparenza nei rapporti tra imprese, istituzioni e partiti, nel rispetto delle regole che disciplinano i contributi privati e delle procedure amministrative.

Il vertice di Palazzo Chigi resta dunque un incontro istituzionale nel quale la sanità calabrese ha avuto un ruolo dichiarato e concreto. Ma la contemporanea presenza di questioni elettorali, prospettive ministeriali e dossier strategici rende comprensibile l'attenzione verso ciò che non è stato precisato.

Meloni ha prospettato a Occhiuto una candidatura nazionale? Il governatore considera davvero esclusa una futura responsabilità ministeriale? Quale ruolo avranno Cannizzaro e Forza Italia negli equilibri del 2027? Le dichiarazioni pubbliche non permettono ancora di rispondere.

Il silenzio non prova l'esistenza di un accordo e la riservatezza istituzionale non equivale a reticenza. Ma quando un protagonista politico abituato a raccontare direttamente la propria attività sceglie di non dettagliare un incontro con la presidente del Consiglio, quelle domande diventano parte della notizia.

Perché il punto non è attribuire a Occhiuto ciò che non ha detto, ma comprendere se dietro le parole pronunciate a Palazzo Chigi si stia già delineando una nuova fase del suo futuro politico.