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Mensa regionale, prezzi bassi e prodotti gourmet

La particolare polemica relativa alla mensa di Palazzo Campanella. Il bando ha suscitato un vespaio per i prezzi bassi riservati a giunta, consiglieri regionali e portaborse

14 aprile, 2026
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consiglio regionale
Politica

Mensa regionale, prezzi bassi e prodotti gourmet

14 aprile 2026
Ore 13:08
Mensa regionale, prezzi bassi e prodotti gourmet
Politica

A Cosenza la due giorni "I Sud si organizzano"

13 aprile 2026
Ore 12:01
A Cosenza la due giorni \"I Sud si organizzano\"
Politica

Calabria fuori dal commissariamento: è polemica

11 aprile 2026
Ore 11:48
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Politica

Perfidia, Scamorza Italia: le debolezze dei partiti

11 aprile 2026
Ore 11:46
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Politica

Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio

7 aprile 2026
Ore 11:19
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Politica

Legge Calderoli, Occhiuto dice sì è scatena la polemica

7 aprile 2026
Ore 11:15
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Politica

La Regione chiude l'Agenzia per l'energia calabrese

6 aprile 2026
Ore 11:54
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Politica

Ferdinando Laghi: mozione su social e minori

3 aprile 2026
Ore 15:56
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Politica

Comunali 2027, a Cosenza Giacomo Mancini candidato

3 aprile 2026
Ore 12:39
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Politica

Comunali a Reggio, Cannizzaro si presenta alla città

3 aprile 2026
Ore 12:23
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Politica

Catanzaro, Ferro: «Il candidato sindaco spetta a Fdi»

2 aprile 2026
Ore 19:15
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Politica

Camini, il sindaco Alfarano rassegna le dimissioni

2 aprile 2026
Ore 12:05
Camini, il sindaco Alfarano rassegna le dimissioni
Politica

Vibo umanesimo sociale aderisce a Italia Viva

2 aprile 2026
Ore 07:25
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Politica

Ciclone Harry, la Regione accelera su ripascimento coste

31 marzo 2026
Ore 11:52
Ciclone Harry, la Regione accelera su ripascimento coste
Politica

Depositi costieri: l'azienda smentisce il sindaco Romeo

31 marzo 2026
Ore 11:50
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Politica

Sottosegretari in Consiglio regionale: è bagarre

31 marzo 2026
Ore 11:49
Sottosegretari in Consiglio regionale: è bagarre
Politica

La Provincia di Crotone al centrodestra

30 marzo 2026
Ore 12:13
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Politica

Catanzaro, il centrodestra si aggiudica le Provinciali

29 marzo 2026
Ore 10:56
Catanzaro, il centrodestra si aggiudica le Provinciali
Politica

Perfidia, il Referendum giustizia tra diritto e potere

28 marzo 2026
Ore 13:36
Perfidia, il Referendum giustizia tra diritto e potere
Politica

Catanzaro, urne aperte fino alle 22 per le Provinciali

28 marzo 2026
Ore 13:31
Catanzaro, urne aperte fino alle 22 per le Provinciali
Politica

Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra

27 marzo 2026
Ore 12:54
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