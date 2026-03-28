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Politica

Perfidia, il Referendum giustizia tra diritto e potere

L’ultima puntata di Perfidia ha portato in scena il risultato del recente Referendum sulla Giustizia. Antonella Grippo ha orchestrato un dibattito dal titolo emblematico: "Guarda come gongolo". 

28 marzo, 2026
Tag
perfidia · lac tv · referendum giustizia
Politica

«Hai rovinato la sanità», Occhiuto contestato al seggio

23 marzo 2026
Ore 12:45
«Hai rovinato la sanità», Occhiuto contestato al seggio
Politica

Catanzaro, urne aperte fino alle 22 per le Provinciali

28 marzo 2026
Ore 13:31
Catanzaro, urne aperte fino alle 22 per le Provinciali
Politica

Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra

27 marzo 2026
Ore 12:54
Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra
Politica

Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social

E' arrivato tramite un video sui propri profili social l'annuncio della candidatura di Francesco Cannizzaro a primo cittadino di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.

Silvio Cacciatore
26 marzo 2026
Ore 19:33
Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social
Politica

La polemica sui depositi costieri irrompe in Consiglio

26 marzo 2026
Ore 18:03
La polemica sui depositi costieri irrompe in Consiglio
Politica

Il campo largo a sinistra? Avs e Rifondazione ci sono

25 marzo 2026
Ore 13:10
Il campo largo a sinistra? Avs e Rifondazione ci sono
Politica

Cosenza nuova roccaforte rossa: il No prende il 66%

24 marzo 2026
Ore 19:50
Cosenza nuova roccaforte rossa: il No prende il 66%
Politica

Catanzaro boccia la riforma: il no supera il 61%

24 marzo 2026
Ore 13:30
Catanzaro boccia la riforma: il no supera il 61%
Politica

Referendum, Reggio in controtendenza premia il Sì

24 marzo 2026
Ore 13:29
Referendum, Reggio in controtendenza premia il Sì
Politica

Cosenza, no al 66%: top 10 fra i capoluoghi italiani

24 marzo 2026
Ore 13:24
Cosenza, no al 66%: top 10 fra i capoluoghi italiani
Politica

Riforma, l'Italia del No indebolisce il governo

23 marzo 2026
Ore 19:30
Riforma, l'Italia del No indebolisce il governo
Politica

Referendum, la sconfitta del centrodestra

23 marzo 2026
Ore 19:26
Referendum, la sconfitta del centrodestra
Politica

Comunali Reggio, si attende solo il Centrodestra

23 marzo 2026
Ore 12:34
Comunali Reggio, si attende solo il Centrodestra
Politica

Referendum giustizia, si vota fino alle 15 di lunedi

22 marzo 2026
Ore 10:25
Referendum giustizia, si vota fino alle 15 di lunedi
Politica

Tridico, proseliti nel centrosinistra oltre il M5s

21 marzo 2026
Ore 12:26
Tridico, proseliti nel centrosinistra oltre il M5s
Politica

Referendum, a Vibo il comitato per il No

21 marzo 2026
Ore 08:56
Referendum, a Vibo il comitato per il No
Politica

Rush finale per il referendum, le posizioni del No

20 marzo 2026
Ore 13:00
Rush finale per il referendum, le posizioni del No
Politica

Aree interne, sindaci calabresi a Bruxelles con Tridico

19 marzo 2026
Ore 18:23
Aree interne, sindaci calabresi a Bruxelles con Tridico
Politica

Consiglio regionale, per De Caprio già tempo di bilanci

19 marzo 2026
Ore 12:23
Consiglio regionale, per De Caprio già tempo di bilanci
Politica

Referendum giustizia, l'opinione dei cittadini

19 marzo 2026
Ore 12:17
Referendum giustizia, l'opinione dei cittadini
Politica

Referendum, anche i giovani si schierano

19 marzo 2026
Ore 12:16
Referendum, anche i giovani si schierano

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