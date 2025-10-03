Social
Perfidia scansiona la politica in zona Cesarini

Una puntata speciale di Perfidia, il talk politico di Antonella Grippo che si è concentrata sulla chiusura della campagna elettorale.

3 ottobre, 2025
Tag
perfidia · regionali calabria 2025
Politica

Regionali, Donzelli a Locri a sostegno di Calabrese
3 ottobre 2025
Ore 12:34

3 ottobre 2025
Ore 12:34
Regionali, Donzelli a Locri a sostegno di Calabrese
Politica

Elezioni regionali, Giuseppe Conte: «Stiamo correndo»
3 ottobre 2025
Ore 20:11

3 ottobre 2025
Ore 20:11
Elezioni regionali, Giuseppe Conte: «Stiamo correndo»
Politica

Conte chiude la campagna di Tridico a Reggio

3 ottobre 2025
Ore 12:32
Conte chiude la campagna di Tridico a Reggio
Politica

Molinari: «Da noi contributo fondamentale a Occhiuto»
3 ottobre 2025
Ore 12:26

3 ottobre 2025
Ore 12:26
Molinari: «Da noi contributo fondamentale a Occhiuto»
Politica

Conte a Villa San Giovanni

3 ottobre 2025
Ore 11:40
Conte a Villa San Giovanni
Politica

Gianluca Gallo ad Acri: «Sibari-Sila priorità da completare»
3 ottobre 2025
Ore 05:53

3 ottobre 2025
Ore 05:53
Gianluca Gallo ad Acri: «Sibari-Sila priorità da completare»
Politica

Regionali, Fratelli d'Italia strizza l'occhio al primato
2 ottobre 2025
Ore 19:13

2 ottobre 2025
Ore 19:13
Regionali, Fratelli d'Italia strizza l'occhio al primato
Politica

Regionali, ultimo comizio da sindaco per Falcomatà
2 ottobre 2025
Ore 12:18

2 ottobre 2025
Ore 12:18
Regionali, ultimo comizio da sindaco per Falcomatà
Politica

Lupi scommette su Noi moderati: «Supereremo il 5%»
2 ottobre 2025
Ore 12:14

2 ottobre 2025
Ore 12:14
Lupi scommette su Noi moderati: «Supereremo il 5%»
Politica

Stop al genocidio, all'Unical irrompe Giuseppe Conte
1 ottobre 2025
Ore 21:10

1 ottobre 2025
Ore 21:10
Stop al genocidio, all'Unical irrompe Giuseppe Conte
Politica

Reggio, ministro Valditara esalta la scuola calabrese
1 ottobre 2025
Ore 21:10

1 ottobre 2025
Ore 21:10
Reggio, ministro Valditara esalta la scuola calabrese
Politica

Elezioni regionali 2025, Matteo Salvini a Paola

1 ottobre 2025
Ore 19:58
Elezioni regionali 2025, Matteo Salvini a Paola
Politica

Stop al genocidio, all'Unical irrompe Giuseppe Conte

1 ottobre 2025
Ore 13:46
Stop al genocidio, all'Unical irrompe Giuseppe Conte
Politica

Meloni avviato iter per uscire dal commissariamento
1 ottobre 2025
Ore 12:29

1 ottobre 2025
Ore 12:29
Meloni avviato iter per uscire dal commissariamento
Politica

Lamezia, parata di big a sostegno di Occhiuto

30 settembre 2025
Ore 19:02
Lamezia, parata di big a sostegno di Occhiuto
Politica

Monito di Tridico: «Cosenza non può perdere l'ospedale»

30 settembre 2025
Ore 16:57
Monito di Tridico: «Cosenza non può perdere l'ospedale»
Politica

Bersani per Tridico: «Da qui un segnale per l'Italia»

30 settembre 2025
Ore 12:40
Bersani per Tridico: «Da qui un segnale per l'Italia»
Politica

Forza Italia a Trebisacce per il voto in Calabria

30 settembre 2025
Ore 11:56
Forza Italia a Trebisacce per il voto in Calabria
Politica

monito di tridico cosenza non puo perdere l ospedale

30 settembre 2025
Ore 11:08
monito di tridico cosenza non puo perdere l ospedale
Politica

Tropea, Dalila Nesci si presenta agli elettori

29 settembre 2025
Ore 12:54
Tropea, Dalila Nesci si presenta agli elettori
Politica

Pecoraro Scanio in Calabria per Tridico

29 settembre 2025
Ore 12:48
Pecoraro Scanio in Calabria per Tridico
