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Provincia di Cosenza, la prima volta di Faragalli

Questa mattina Biagio Faragalli ha presieduto il suo primo Consiglio, aprendo ufficialmente i lavori dell’assemblea chiamata a guidare l’ente provinciale più vasto della Calabria.

18 marzo, 2026
Tag
provincia cosenza
Politica

Provincia di Cosenza, la prima volta di Faragalli

18 marzo 2026
Ore 13:17
Provincia di Cosenza, la prima volta di Faragalli
Politica

Antonino De Lorenzo approda in consiglio provinciale

18 marzo 2026
Ore 13:15
Antonino De Lorenzo approda in consiglio provinciale
Politica

Referendum, la deputata Pd Di Biase a Cosenza per il no

18 marzo 2026
Ore 13:04
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Politica

a jonadi la maratona per il no al referendum

18 marzo 2026
Ore 12:44
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Politica

Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie

16 marzo 2026
Ore 20:42
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Politica

Referendum, Mattia (Fdi) «Usate il sistema clientelare»

16 marzo 2026
Ore 15:13
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Politica

Referendum, Carlo Taormina a Lamezia a sostegno del sì

15 marzo 2026
Ore 13:00
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Politica

Bagnara, confronto tra sì e no sulla riforma

15 marzo 2026
Ore 13:00
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Politica

Consorzio bonifica, verso una maggiore autonomia

15 marzo 2026
Ore 01:00
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Politica

Referendum, sì a riforma ed a consacrazione Led

14 marzo 2026
Ore 13:18
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Politica

Catanzaro, tensioni al Comune e nel Pd

14 marzo 2026
Ore 13:16
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Politica

Assolto l'ex presidente della provincia di Vibo

14 marzo 2026
Ore 13:14
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Politica

Comunali Reggio, il centrosinistra alla prova primarie

14 marzo 2026
Ore 13:11
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Politica

A Perfidia lo scontro sulla riforma della giustizia

14 marzo 2026
Ore 13:03
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Politica

Provincia di Cosenza, il nodo dei conti

13 marzo 2026
Ore 13:26
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Politica

Referendum, le ragioni del si e del no

11 marzo 2026
Ore 12:28
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Politica

Proclamati i consiglieri della Provincia di Cosenza

10 marzo 2026
Ore 13:00
Proclamati i consiglieri della Provincia di Cosenza
Politica

Faragalli nuovo Presidente della Provincia di Cosenza

10 marzo 2026
Ore 07:09
Faragalli nuovo Presidente della Provincia di Cosenza
Politica

Faragalli nuovo presidente della provincia di Cosenza

9 marzo 2026
Ore 13:17
Faragalli nuovo presidente della provincia di Cosenza
Politica

Referendum giustizia, a Perfidia scontro Mulè-Ingroia

7 marzo 2026
Ore 12:05
Referendum giustizia, a Perfidia scontro Mulè-Ingroia
Politica

Simeri Crichi, cade la giunta Zicchinella

7 marzo 2026
Ore 11:56
Simeri Crichi, cade la giunta Zicchinella

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