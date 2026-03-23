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Politica

Referendum, la sconfitta del centrodestra

In Calabria, dell’esito referendario. Sarà stata anche una questione tecnica, ma gli effetti sugli equilibri delle coalizioni non tarderanno a farsi sentire.

23 marzo, 2026
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referendum giustizia
Politica

«Hai rovinato la sanità», Occhiuto contestato al seggio

23 marzo 2026
Ore 12:45
«Hai rovinato la sanità», Occhiuto contestato al seggio
Politica

Riforma, l'Italia del No indebolisce il governo

23 marzo 2026
Ore 19:30
Riforma, l'Italia del No indebolisce il governo
Politica

Comunali Reggio, si attende solo il Centrodestra

23 marzo 2026
Ore 12:34
Comunali Reggio, si attende solo il Centrodestra
Politica

Referendum giustizia, si vota fino alle 15 di lunedi

22 marzo 2026
Ore 10:25
Referendum giustizia, si vota fino alle 15 di lunedi
Politica

Tridico, proseliti nel centrosinistra oltre il M5s

21 marzo 2026
Ore 12:26
Tridico, proseliti nel centrosinistra oltre il M5s
Politica

Referendum, a Vibo il comitato per il No

21 marzo 2026
Ore 08:56
Referendum, a Vibo il comitato per il No
Politica

Rush finale per il referendum, le posizioni del No

20 marzo 2026
Ore 13:00
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Politica

Aree interne, sindaci calabresi a Bruxelles con Tridico

19 marzo 2026
Ore 18:23
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Politica

Consiglio regionale, per De Caprio già tempo di bilanci

19 marzo 2026
Ore 12:23
Consiglio regionale, per De Caprio già tempo di bilanci
Politica

Referendum giustizia, l'opinione dei cittadini

19 marzo 2026
Ore 12:17
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Politica

Referendum, anche i giovani si schierano

19 marzo 2026
Ore 12:16
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Politica

Rush finale per il referendum, le posizioni del sì

19 marzo 2026
Ore 12:14
Rush finale per il referendum, le posizioni del sì
Politica

Provincia di Cosenza, la prima volta di Faragalli

18 marzo 2026
Ore 13:17
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Politica

Antonino De Lorenzo approda in consiglio provinciale

18 marzo 2026
Ore 13:15
Antonino De Lorenzo approda in consiglio provinciale
Politica

Referendum, la deputata Pd Di Biase a Cosenza per il no

18 marzo 2026
Ore 13:04
Referendum, la deputata Pd Di Biase a Cosenza per il no
Politica

a jonadi la maratona per il no al referendum

18 marzo 2026
Ore 12:44
a jonadi la maratona per il no al referendum
Politica

Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie

16 marzo 2026
Ore 20:42
Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie
Politica

Referendum, Mattia (Fdi) «Usate il sistema clientelare»

16 marzo 2026
Ore 15:13
Referendum, Mattia (Fdi) «Usate il sistema clientelare»
Politica

Referendum, Carlo Taormina a Lamezia a sostegno del sì

15 marzo 2026
Ore 13:00
Referendum, Carlo Taormina a Lamezia a sostegno del sì
Politica

Bagnara, confronto tra sì e no sulla riforma

15 marzo 2026
Ore 13:00
Bagnara, confronto tra sì e no sulla riforma
Politica

Consorzio bonifica, verso una maggiore autonomia

15 marzo 2026
Ore 01:00
Consorzio bonifica, verso una maggiore autonomia

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